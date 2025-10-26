Robo del Louvre: En estos lugares de París se capturó a dos de los cuatro sospechosos

Ambos hombres, de unos 30 años, estaban en el radar de la policía por antecedentes de robos en Francia

Tres días estuvo cerrado el museo del Louvre, en París, tras el robo histórico.

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas como sospechosos del robo de joyas perpetrado en el Louvre, el pasado domingo 19 de octubre, uno de ellos cuando trataba de abandonar Francia por el aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle y el otro en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París.

Los arrestos ocurrieron este sábado 25 de octubre, según avanzaron la revista Paris Match y el diario Le Parisien, y los dos hombres permanecen bajo custodia policial.

La primera detención, la que ocurrió en el aeropuerto, se dio cuando el sospechoso en cuestión trataba de abandonar Francia en dirección presuntamente a Argelia.

En esa misma jornada ocurrió la otra detención, de la que se filtraron menos detalles.

De la operación se encargaron la Brigada de Represión del Crimen organizado de París (BRB, por sus siglas en francés) y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC).

Los dos fueron trasladados a las instalaciones de la BRB en la sede de la policía judicial parisina (en el distrito XVII de la capital) y su detención provisional puede prolongarse hasta 96 horas.

Antecedentes de los ladrones del Louvre

Ambos hombres, de unos 30 años, estaban en el radar de la policía por antecedentes de robos, según indicó Le Parisien, y supuestamente formarían parte del comando de cuatro personas que ejecutó la sustracción de las joyas de la Galería Apolo del museo más visitado del mundo.

En el marco de la investigación del Louvre, se les acusaría de delitos de robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos.

Las joyas robadas hace una semana, de las que no hay noticias, están valoradas económicamente en 88 millones de euros (unos 103 millones de dólares), aunque su valor patrimonial es incalculable.

