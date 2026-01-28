Reacción de Trump a frase de Delcy Rodríguez de “ya basta” de las órdenes de EE. UU.

Donald Trump minimiza la rebeldía de Caracas. Pese a los recientes dardos lanzados por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el mandatario estadounidense aseguró este martes 27 de enero, que la sintonía entre ambos Gobiernos se mantiene intacta. "Tenemos muy buena relación", afirmó Trump desde los exteriores de la Casa Blanca, restando importancia a las declaraciones de la sucesora de Maduro sobre la supuesta injerencia de Washington.

El magnate fue enfático al ser consultado sobre el discurso de soberanía de Rodríguez: "No he escuchado eso en absoluto", sentenció, dejando claro que, para su administración, los canales de comunicación siguen fluyendo pese a la retórica nacionalista de la mandataria interina.

Declaraciones de la mandataria

Esta aparente calma en Washington contrasta con el tono desafiante empleado por Rodríguez el lunes 26 de enero. La presidenta encargada, quien tomó el mando tras la estrepitosa caída y captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, insistió en que su gestión no acepta "órdenes de ningún factor externo".

Rodríguez, exvicepresidenta del chavismo, ha endurecido su discurso frente a lo que denomina amenazas personales, asegurando tajantemente que "no tiene miedo". Con estas palabras, busca proyectar una imagen de autonomía política en un momento donde la presencia de Estados Unidos en las decisiones estratégicas del país es más fuerte que nunca.

Panorama interno y economía

Tras 25 años de chavismo hostil a Washington, el escenario actual es un rompecabezas de lealtades fracturadas. El país se debate entre los fieles a Maduro, los sectores de izquierda disidentes y los "chavistas no maduristas" que ven en la cúpula actual una traición al legado de Hugo Chávez. En este tablero, la oposición observa con cautela, mientras figuras como María Corina Machado —reciente Nobel de la Paz— ganan terreno tras ser elogiadas por Trump.

El trasfondo del conflicto, sin embargo, sigue siendo el crudo. Las exigencias de la administración Trump son claras: Venezuela debe romper lazos con China, Irán, Rusia y Cuba para asociarse exclusivamente con Estados Unidos. El objetivo es priorizar a las petroleras norteamericanas en la explotación de las mayores reservas de crudo extrapesado del mundo, una riqueza que hoy depende de la compleja y costosa infraestructura de refinación estadounidense para volver a ser el motor económico del país.

