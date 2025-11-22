¿Qué pasó en el mundo este sábado 22 de noviembre de 2025?

Un grupo tiñe de verde el Canal de Venecia, mientras que en Perú detienen a miembros de banda de extorsión y sicariato

Una foto publicada por Rebelión contra la Extinción muestra a activistas tiñendo de verde el Gran Canal de Venecia durante una protesta en Venecia.

Activistas del grupo ecologista 'Extinction Rebellion' tiñeron este sábado 22 de noviembre de verde el Gran Canal de Venecia (norte de Italia) como parte de una protesta contra las "políticas ecocidas" del Gobierno italiano y los efectos del cambio climático, en el marco de las últimas jornadas de la COP30 en Belém, Brasil.

La manifestación, que contó con la participación de la activista sueca Greta Thunberg, se enmarca dentro de una serie de acciones simultáneas en varias ciudades italianas bajo el lema "Detener el Ecocidio".

Además de Venecia, otras nueve ciudades italianas acogieron manifestaciones similares. En Turín (norte) se tiñó el río Po en los Murazzi, en Bolonia (centro) el río Reno en el Canal de las Molinas, en Milán (norte) la Darsena de los Navigli, en Parma (norte) el arroyo de Parma y en Taranto (sur) el río Tara.

Un incendio en la India afecta al barrio marginal más grande de Asia

Varias chabolas fueron destruidas este sábado en un incendio que afectó a Dharavi, el barrio marginal más grande de Asia, situado en Bombay.

Este barrio se encuentra cercano a las vías de tren, lo que también provocó la suspensión temporal de los servicios ferroviarios en el tramo afectado.

La empresa estatal de ferrocarriles 'Western Railways' informó en su cuenta de X de que el incendio comenzó alrededor de las 12:15 hora local (06:45 GMT) y explicó que, debido a un incendio en las chabolas, se desconectó el suministro eléctrico de los equipos aéreos como medida de seguridad.

Policía de Perú detiene en Lima a 14 integrantes de banda de extorsión y sicariato

Catorce presuntos integrantes de la banda dedicada a la extorsión y al sicariato, conocida como 'Los Injertos del Cono Norte' y presuntamente liderada por el delincuente Erick Moreno, alias El Monstruo, fueron detenidos en un gran operativo policial y fiscal realizado en varios distritos de Lima, informaron fuentes oficiales este sábado.

La Policía Nacional de Perú (PNP) señaló en la red social X que el megaoperativo fue ejecutado por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), que lograron desarticular la organización criminal.

"Se detuvo a 14 presuntos integrantes, se realizaron 23 allanamientos y se registraron 12 celdas penitenciarias", detalló.

Nueva oleada de ataques de Israel en Gaza, la cuarta desde que empezó el alto el fuego

Israel lanzó este sábado una nueva oleada de ataques en la Franja de Gaza que dejó decenas de muertos, tras denunciar un ataque a sus tropas sin heridos. Es la cuarta ola de bombardeos de este tipo y con el mismo argumento o pretexto que lleva a cabo desde que el 10 de octubre entró en vigor el alto el fuego con Hamás.

He aquí una descripción de los acontecimientos ocurridos en esos cuatro días en los que Israel rompió el alto el fuego para, en las dos primeras ocasiones, anunciar luego que volvía a instaurarlo, dejando tras de sí más de 200 muertos.

Tribunal Electoral rechaza declaraciones del presidente Mulino durante visita a Costa Rica

El Tribunal Electoral (TE) manifestó este sábado su "desacuerdo" con las declaraciones del presidente panameño, José Raúl Mulino, realizadas durante su visita a Costa Rica, en las que cuestionó actuaciones del organismo durante el pasado proceso electoral.

"El Pleno del Tribunal Electoral (TE) expresa su desacuerdo con las declaraciones vertidas por el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, durante una visita a la República de Costa Rica, este viernes 21 de noviembre de 2025" indicó la institución en un comunicado.

El organismo recordó que la impugnación presentada contra la candidatura presidencial del partido Realizando Metas fue resuelta en marzo de 2024 mediante un Acuerdo de Pleno, "dos meses antes de la elección general", y sostuvo que todas sus determinaciones se adoptaron conforme a la Constitución y a las leyes.

Incautan más de una tonelada de marihuana de las disidencias de las FARC en Colombia

Las autoridades colombianas incautaron más de una tonelada de marihuana y detuvieron a un hombre que la transportaba en un camión por una carretera del departamento del Huila, en el sur del país, informó este sábado el Ejército.

El operativo se realizó en el municipio de Isnos en un control militar que permitió detectar un cargamento ilegal que pretendía pasar desapercibido, dijo el Ejército en un comunicado.

El alijo de 1.449 kilos estaba oculto en los paneles del cuarto frío del automotor, y ahora el capturado "deberá responder por su presunta participación en el delito de porte y fabricación de estupefacientes", añadió la información.

