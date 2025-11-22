Nueva Delhi y otras zonas podrán aplicar teletrabajo por declive de contaminación

La medida forma parte de la revisión de un plan que establece restricciones progresivas según la gravedad de la polución

Nueva Delhi y otras regiones de la India podrán aplicar teletrabajo en oficinas y empresas ante el empeoramiento de la contaminación, según informó la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire de la India (CAQG) en un comunicado.

La medida forma parte de la revisión del Plan de Acción de Respuesta Graduada (GRAP), que establece restricciones progresivas según la gravedad de la polución. Entre los cambios que ha anunciado la CAQG, algunas limitaciones previstas en la etapa más severa del programa, la cuarta fase, se aplicarán ahora en la etapa tres, que actualmente está en vigor en la capital india.

RELACIONADAS Al menos 8 muertos y más de un centenar de heridos por fuerte terremoto en Bangladés

En principio, la fase cuatro del GRAP solo se activaba si los niveles de contaminación superaban los 450 puntos y contemplaba fuertes restricciones en el sistema educativo, el tráfico, los centros de trabajo públicos y las actividades de construcción, pero ante la falta de mejora con las otras etapas del programa, se ha decidido implementar algunas medidas de esta fase.

Según la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire, las medidas que se añaden a la etapa tres serán que los gobiernos estatales de la región podrán decidir que oficinas públicas, municipales y privadas operen con 50 % de personal presencial y el resto en teletrabajo y que el Gobierno Central podrá tomar decisiones similares para permitir el teletrabajo a los empleados de oficinas centrales

Varios niños caminan cerca de la Puerta de la India envueltos en smog en Nueva Delhi. AFP

En Nueva Delhi, este sábado22 de noviembre, el índice de calidad del aire (AQI) se situaba en 216, dentro de la franja poco saludable, según la plataforma suiza IQAir, que mide la contaminación del aire en todo el mundo en tiempo real, aunque no se trate de uno de los peores niveles registrados en la capital, Nueva Delhi según el mismo índice sigue siendo una de las ciudades más contaminadas del mundo.

La concentración de partículas PM2.5, las más dañinas para la salud, en el aire se situaba la tarde por encima de los 136 microgramos por metro cúbico, superando los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cada invierno, las condiciones meteorológicas, las celebraciones en las que se emplea pirotecnia de manera festiva, las emisiones de vehículos e industrias cercanas a Nueva Delhi y la quema de rastrojos en los estados vecinos a la capital provocan picos de contaminación en esta enorme ciudad de más de treinta millones de habitantes.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.