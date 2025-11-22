Bolsonaro, detenido de forma preventiva por riesgo de fuga y amenaza al orden público

Vista de la Policía Federal de Brasil, local donde esta detenido de forma preventiva este sábado, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido preventivamente este sábado 22 de noviembre por riesgo "concreto" de fuga y "amenaza al orden público", en vísperas de empezar a cumplir la condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

El líder ultraderechista estaba en prisión domiciliaria desde hacía casi cuatro meses, pero a primera hora de este sábado los agentes lo arrestaron y lo condujeron, sin esposas ni presencia de medios de comunicación, a la sede de la Policía Federal de Brasilia.

RELACIONADAS Hasta 24 años de cárcel para militares y un policía por planear asesinato de Lula

El exmandatario esperaba los días en su residencia de Brasilia para que la Corte Suprema ordenase la ejecución de la sentencia en la que se le declaró culpable de "liderar" una trampa golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

La Primera Sala del Supremo rechazó a principios de mes por unanimidad los primeros recursos de apelación, con lo que el cumplimiento de la condena estaba próximo.

El arresto se da un día poco habitual

Sin embargo, el juez Alexandre de Moraes, relator del proceso, se adelantó a ese momento y decretó su arresto en un día poco habitual: un sábado.

El ex jefe de Estado (2019-2022) permanecerá recluido en una sala especial de unos 12 metros cuadrados, equipada con una cama de soltero, baño privado, ventana, televisión, aire acondicionado y un pequeño refrigerador, según medios locales.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.