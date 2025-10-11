¿Qué pasó en el mundo este 11 de octubre de 2025?

Desde un temporal que azota a España hasta tensiones geopolíticas en Venezuela y la lucha contra la violencia de género.

Este sábado 11 de octubre de 2025, el panorama internacional estuvo marcado por diversos acontecimientos. Europa enfrenta las consecuencias de un severo temporal, mientras que en América Latina persisten las tensiones políticas y los desafíos en materia de derechos humanos. A continuación, te presentamos un resumen de las noticias más destacadas de la jornada.

España: Fuerte temporal y estadísticas de violencia de género

El país ibérico se enfrenta a dos frentes noticiosos. Por un lado, un fuerte temporal bautizado como Alice ha causado estragos en la costa mediterránea, principalmente en las islas Baleares. Las lluvias torrenciales provocaron la inoperatividad del aeropuerto de Ibiza, donde se cancelaron los 276 vuelos programados , y se reportaron averías eléctricas que afectaron a unos 900 usuarios.

a tormenta, que descargó "con más virulencia de la esperada" , también generó cortes de carreteras e interrupciones del servicio de metro en la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, un informe del Ministerio del Interior reveló una alarmante realidad: una de cada cinco víctimas de violencia de género es de origen latinoamericano. Factores como la situación migratoria irregular, el aislamiento y la dependencia económica agravan su vulnerabilidad.

Colombia: ONU condena ataque a hospital

Hombre camina junto a los estragos de la explosión. efe

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia condenó un ataque con explosivos contra el hospital Niña María en Caloto (Cauca). El organismo internacional repudió también otros atentados recientes en la región que han afectado a la población civil, calificándolos como graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Venezuela: Activa plan de defensa ante 'amenazas'

El gobierno venezolano activó su plan de defensa ‘Independencia 200’ en tres estados del este del país, que se suman a otras cinco regiones ya movilizadas. Según las autoridades, el despliegue de civiles, policías y militares responde a las "amenazas" que representa la presencia naval de Estados Unidos en el Caribe.

Vaticano: El papa reza por la paz y pide 'desarmarse'

En la Plaza de San Pedro y ante miles de fieles, el papa León XIV rezó un rosario por la paz. Durante su mensaje, pidió a los gobernantes del mundo que "tengan la audacia de desarmarse" y afirmó que lo primero que debe desarmarse es el corazón.

Papa León XIV EFE

Costa de Marfil: Cientos de detenidos en protestas electorales

La jornada electoral inició con fuertes tensiones, resultando en la detención de al menos 237 personas en Abiyán durante la represión de protestas. Las manifestaciones, dispersadas con gas lacrimógeno, rechazan el polémico cuarto mandato del presidente Alassane Ouattara y la exclusión de líderes opositores del proceso electoral.

México: Capturan a presunto líder de grupo criminal sueco

Autoridades mexicanas anunciaron la detención de Mikael Michalis 'N', alias El Griego, presunto líder de la agrupación criminal sueca Dalen. El individuo contaba con una ficha roja de la Interpol y fue capturado en el estado de Quintana Roo, según detalló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

