Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Terminal Costa
Así avanza la nueva Terminal Terrestre Costa.CORTESÍA

Aquiles Álvarez: la nueva Terminal Terrestre abrirá el próximo 31 de octubre

La obra fue diseñada para movilizar a 10.000 usuarios diarios hacia los balnearios de la Costa

La nueva Terminal Terrestre Municipal Costa será inaugurada el próximo 31 de octubre de 2025. Así lo anunció el alcalde Aquiles Álvarez a través de una breve publicación, confirmando la fecha de apertura de esta importante obra para la ciudad.

¿Qué características tendrá la nueva terminal?

Ubicada en el kilómetro 33 de la vía Perimetral, la construcción ya registra un 80 % de avance. El proyecto, que representa una inversión de $10,2 millones, está diseñado para fortalecer la conexión del Puerto Principal con los principales destinos turísticos y productivos del Litoral ecuatoriano.

Daniel Noboa, presidente

Antonio Álvarez contra Daniel Noboa: "Es una persona que persigue a todo el mundo"

Leer más

Diseñada para movilizar a cerca de 10.000 personas al día, la infraestructura contará con seis andenes iniciales, con capacidad de expansión a once. Además, incluirá salas de espera, áreas comerciales, una planta de tratamiento de agua y una estación propia de generación de energía para garantizar su operatividad.

Para la seguridad de los transeúntes, contará con un paso peatonal elevado que conectará con un paradero en el sentido contrario de la vía, con iluminación LED, techo y ascensor. 

El nuevo punto de embarque beneficiará principalmente a los habitantes del noroeste de Guayaquil, quienes contarán con una opción más cercana y moderna. También ayudará a descongestionar la terminal matriz Jaime Roldós Aguilera.

Meses atrás, cinco cooperativas de transporte interprovincial confirmaron su operación desde la Terminal Terrestre Costa, motivadas por la alta demanda de rutas hacia los balnearios:

  • Libertad Peninsular (CLP)
  • Villamil
  • Costa Azul
  • Liberpesa
  • Posorja

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Pabel Muñoz propone cobrar la tasa de basura en la planilla de agua en Quito

  2. ¿Qué pasó en el mundo este 11 de octubre de 2025?

  3. Tregua en Gaza: Inicia el canje de rehenes por presos y se amplía la ayuda

  4. José Jerí, nuevo presidente de Perú, declara la 'guerra' al crimen organizado

  5. Más de 53 mil transportistas podrán acceder a nuevos incentivos: así funciona el plan

LO MÁS VISTO

  1. Tres guayaquileñas conquistan Quito sin dejar atrás su esencia costeña

  2. Caso Villavicencio: Tribunal decide si dicta prisión contra José Serrano

  3. Consulta Popular 2025: ¿Eres miembro de mesa? Aquí te contamos cómo verificarlo

  4. Red de proveedores de insumos médicos del IESS, en la mira de Estados Unidos

  5. El correísmo pide respuestas a Reimberg por el operativo en comuna de Quito

Te recomendamos