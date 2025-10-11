Aquiles Álvarez: la nueva Terminal Terrestre abrirá el próximo 31 de octubre

La obra fue diseñada para movilizar a 10.000 usuarios diarios hacia los balnearios de la Costa

La nueva Terminal Terrestre Municipal Costa será inaugurada el próximo 31 de octubre de 2025. Así lo anunció el alcalde Aquiles Álvarez a través de una breve publicación, confirmando la fecha de apertura de esta importante obra para la ciudad.

Falta poco para inaugurar el Terminal Terrestre Costa.

31 de octubre…



Guayaquil, avanza! #ConstruyendoLaCiudadDeTodos 💪🏻 pic.twitter.com/CbFByQB94G — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) October 11, 2025

¿Qué características tendrá la nueva terminal?

Ubicada en el kilómetro 33 de la vía Perimetral, la construcción ya registra un 80 % de avance. El proyecto, que representa una inversión de $10,2 millones, está diseñado para fortalecer la conexión del Puerto Principal con los principales destinos turísticos y productivos del Litoral ecuatoriano.

Diseñada para movilizar a cerca de 10.000 personas al día, la infraestructura contará con seis andenes iniciales, con capacidad de expansión a once. Además, incluirá salas de espera, áreas comerciales, una planta de tratamiento de agua y una estación propia de generación de energía para garantizar su operatividad.

Para la seguridad de los transeúntes, contará con un paso peatonal elevado que conectará con un paradero en el sentido contrario de la vía, con iluminación LED, techo y ascensor.

El nuevo punto de embarque beneficiará principalmente a los habitantes del noroeste de Guayaquil, quienes contarán con una opción más cercana y moderna. También ayudará a descongestionar la terminal matriz Jaime Roldós Aguilera.

Meses atrás, cinco cooperativas de transporte interprovincial confirmaron su operación desde la Terminal Terrestre Costa, motivadas por la alta demanda de rutas hacia los balnearios:

Libertad Peninsular (CLP)

Villamil

Costa Azul

Liberpesa

Posorja

