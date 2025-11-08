¿Qué ocurre en el mundo este 8 de noviembre?

Más muertes por las guerras y miles de vuelos se suspenden en Estados Unidos. Lo más importante del día en lo internacional

Las pérdidas económicas también han sido altas en Estados Unidos por la cancelación de vuelos.

Estados Unidos: Recortes deja más de 1.700 vuelos cancelados

Durante el primer día del recorte del 4 % de la actividad en 40 aeropuertos de Estados Unidos se han reportado más de 1.700 vuelos cancelados a nivel nacional y unas 32 torres de control afectadas por falta de personal.

Esta situación que se ampliará si el Senado no logra poner fin al cierre de Gobierno más largo de la historia del país. La aerolínea United con 549 vuelos fue la que más cancelaciones reportó.

Venezuela: Campamento ilegal fue destruido por las FF.AA.

Militares venezolanos destruyeron un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia). El jefe militar indicó que el campamento fue hallado en el municipio Atabapo.

Además, dijo que en el lugar fueron decomisados 600 litros de gasolina, cuatro molinos, una motobomba de succión de agua, un eje de molino y un volante de molino.

Turquía: Seis muertos en el incendio de fábrica

Al menos seis personas murieron ayer y otras siete resultaron heridas, una de ellas grave, a consecuencia de un incendio en una fábrica de cosméticos en la periferia oriental de Estambul.

El fuego se declaró por causas aún desconocidas en el depósito de una fábrica de cosméticos en el municipio de Dilovasi, informó la oficina del gobernador de Kocaeli.

Gaza: Cifra de asesinados por la guerra supera los 69.000

La guerra continúa acabando con vidas. EFE

El total de muertos a causa de la ofensiva israelí en Gaza superó este sábado los 69.000, tras la última actualización del Ministerio de Sanidad del enclave, que añadió a casi 300 personas cuya defunción aún no había registrado.

Según información oficial, son personas que fallecieron antes del inicio del alto el fuego en Gaza, pero por distintos motivos aún no figuraban en el registro de Sanidad.

Colombia: Intento de atentado en un batallón militar

Las autoridades colombianas neutralizaron un intento de atentado con explosivos contra las instalaciones del batallón militar Gustavo Rojas Pinilla, en Tunja.

La secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, indicó que se realizaron explosiones controladas de algunos artefactos hallados dentro de un camión volqueta abandonado en las inmediaciones del batallón militar.

India: Reliquias sagradas de Buda viajan a Bután

Miles de personas se congregaron en Bután para recibir unas reliquias sagradas del Buda enviadas por la India, en un gesto de diplomacia espiritual que precede la visita de Estado del primer ministro indio, Narendra Modi, prevista para la próxima semana.

Miles de fieles y monjes budistas se alinearon a lo largo del trayecto para ofrecer oraciones, flores e incienso.

