Protesta logra frenar en la Corte Suprema proyecto sobre desalojos forzosos en CDMX

Personas sostienen una pancarta durante una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia, en Ciudad de México (México).

Decenas de personas bloquearon este lunes, 19 de enero de 2026, la sede de la Suprema Corte en la Ciudad de México hasta conseguir que se aplazara la discusión de un proyecto que los manifestantes acusan de “legitimar” los desalojos forzosos que van en aumento previo al Mundial de Fútbol 2026.

Tras casi cuatro horas de bloqueo en todos los accesos del máximo tribunal, los integrantes de la Corte anunciaron en sesión, el retiro de la discusión del proyecto en cuestión, a cargo de la ministra (magistrada) María Estela Ríos González.

“Ya se bajó (canceló), pero (...) lo que estamos pidiendo es que se revalúe la dirección del proyecto”, expuso Arturo Aparicio, asesor legal de vecinos desalojados en varias zonas de la capital.

Dicho proyecto surgió en respuesta a la acción de inconstitucionalidad 73/2019, promovida hace siete años por la Comisión de Derechos Humanos de la capital mexicana, contra la eliminación de una serie de garantías en casos de desalojo.

Esas garantías estaban contenidas en el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, el cual entró en vigor en febrero de 2019 y fue reformado en mayo del mismo año.

Aparicio enfatizó que su principal demanda es “que se regrese a la redacción original del artículo 60 para que ya no haya más desalojos en la Ciudad de México, violatorios a derechos humanos”.

Desalojos sin juicio previo

Eduardo Alanís, activista del Frente Antigentrificación, sostuvo que el proyecto mencionado busca “legitimar” los desalojos arbitrarios, al validar que la legislación actual es “constitucional”, pese a que permite las expulsiones sin garantías -como un juicio previo-.

“Ese proyecto nos da la espalda a los que vivimos en esta ciudad y está a favor de las inmobiliarias (...) Todo esto sucede por cinco partidos (del Mundial, que se jugarán en la Ciudad de México)”, afirmó Alanís.

Antes de ingresar a la Corte junto con una comitiva de vecinos y activistas para dialogar con los ministros, Aparicio reiteró la exigencia de que el Supremo reconozca que la reforma de 2019 “violó el principio de progresividad y no regresividad”.

El abogado precisó que eso no significa que los particulares van a perder su propiedad, sino que deben existir “garantías legales reales” para los inquilinos, como un aviso previo al desalojo y el derecho a ser escuchados en un juicio.

Rufina Galindo, quien en 2023 fue desalojada de su casa en el Centro Histórico, hizo un llamado a la primera Corte electa por voto popular en México, a priorizar los intereses de la ciudadanía.

“Yo le pido a nuestras autoridades, a los ministros que fueron elegidos por el pueblo, que piensen en el pueblo, que es el que los necesita (...) para luchar por sus derechos, por una vivienda digna”, resaltó.

Entre otras afectaciones, la mujer de 71 años advirtió que los desalojos son "traumatizantes" y dejan "secuelas psicológicas" y temor a las autoridades.

La protesta, que inició a las 8:00 hora local (15:00 GMT), continuaba hasta las 15:00 (22:00 GMT), con un cierre vial frente al Supremo, en espera de la salida de la comitiva que ingresó a dialogar con los ministros.

