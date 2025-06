¿Qué se sabe del programa nuclear de Irán? Tensión en Israel y ataques de EE.UU

Irán asegura su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos y que no busca desarrollar armas nucleares

Irán ha repetido en varias ocasiones que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos y que no busca desarrollar armas nucleares. No obstante, una investigación de una década realizada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) halló indicios de que, entre finales de los años 80 y 2003, Irán llevó a cabo actividades relacionadas con el desarrollo de un artefacto nuclear explosivo, dentro del llamado 'Proyecto Amad', el cual fue suspendido en 2003.

Algunas de estas actividades continuaron hasta 2009, año en que se reveló la existencia de la planta subterránea de enriquecimiento de Fordo. A partir de entonces, el OIEA concluyó que no había pruebas creíbles de que Irán siguiera desarrollando armas nucleares.

En 2015, Irán firmó un acuerdo con seis potencias mundiales, comprometiéndose a limitar su programa nuclear y permitir inspecciones rigurosas del OIEA, a cambio del levantamiento de sanciones económicas. Entre las restricciones figuraban límites al enriquecimiento de uranio (no más del 3,67% de pureza), el uso exclusivo de centrifugadoras de primera generación y la suspensión de actividades en Fordo.

Sin embargo, en 2018, el entonces presidente de EE. UU., Donald Trump, se retiró del acuerdo, argumentando que no impedía que Irán desarrollara una bomba nuclear, y restableció las sanciones. En respuesta, Irán comenzó a incumplir progresivamente los términos del pacto, enriqueciendo uranio hasta un 60%, utilizando centrifugadoras más avanzadas y reanudando operaciones en Fordo.

El 12 de junio de 2025, un día antes de que Israel iniciara una ofensiva aérea, la junta del OIEA —compuesta por 35 países— declaró oficialmente que Irán estaba violando sus compromisos nucleares por primera vez en dos décadas.

Como reacción, Irán anunció la construcción de una nueva planta de enriquecimiento en un lugar no revelado y la sustitución de las centrifugadoras de Fordo por modelos de sexta generación.

¿Cuánto daño ha sufrido la infraestructura nuclear de Irán?

Se desconoce cómo el ataque de este 21 de junio perpetrado por Israel y EE.UU. pudo haber dañado las instalaciones nucleares de Irán. Pero el presidente estadounidense catalogó la operación como un "éxito militar espectacular" que produjo la destrucción "completa y total" de las tres instalaciones nucleares.

Días antes, el ejército israelí había comunicado que su primera ola de ataques aéreos dañó la sala de centrifugadoras subterránea de Natanz, así como la infraestructura crítica que permitía la operación de la instalación, sin ofrecer evidencia de esto.

Rafael Grossi dijo que el ataque destruyó parte de la Planta Piloto de Enriquecimiento de Combustible (PPEC) sobre tierra, donde las centrifugadoras producían uranio enriquecido al 60%, y la infraestructura eléctrica del lugar.

Aunque no hubo señal de un ataque físico a la sala subterránea que contenía parte de la PPEC, Grossi añadió que el daño a la infraestructura eléctrica probablemente había tenido un impacto significativo. "Nuestra evaluación es que con está súbita pérdida de energía externa, hay una gran probabilidad de que las centrifugadoras hayan sido severamente dañadas, si no destruidas del todo", le dijo Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a la BBC. "Ha habido daños internos. No ha habido una destrucción cinética directa".

Las centrifugadoras son máquinas frágiles, finamente calibradas. Un pequeño problema como un apagón puede hacerlas girar fuera de control, con sus partes chocando entre ellas mutuamente. Grossi también indicó que había contaminación radiológica y química en el lugar, pero que el nivel de radioactividad afuera continuaba sin registrar cambios y estaba a niveles normales.

El riesgo de radiación allí -que consiste principalmente de partículas alfa- podría ser manejado efectivamente con medidas de protección apropiadas, como respiradores.

