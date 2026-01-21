Presidente de Perú descarta dimitir y acusa campaña para desestabilizar su gobierno

Acusado por reuniones secretas, los defiende como actos comunes y denuncia un intento por "alterar el proceso electoral"

El presidente de transición de Perú, el derechista José Jerí, descartó que vaya a renunciar al cargo en medio de la polémica que se ha generado tras revelarse que mantuvo reuniones semiclandestinas con un empresario chino, y dijo que se "pretende desestabilizar" a su Gobierno y "alterar el proceso electoral" que se celebrará en la primera mitad de este año.

"No, uno renunciaría si tuviera algo que ocultar. Yo no le he mentido al país, no he hecho nada ilícito", declaró Jerí en una entrevista ofrecida este martes al Canal N de televisión.

El mandatario aseguró que, "más bien, se está aprovechando la situación para atacar a la investidura presidencial y afectar el proceso electoral".

"Acá ha habido y hay un propósito de distorsionar actos comunes como ir a un chifa (restaurante de comida china-peruana), o comprar en una tienda, con hechos irregulares", sostuvo Jerí, que recientemente cumplió 100 días de gestión tras reemplazar a la destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025), gracias a su condición de presidente del Congreso.

Jerí acudirá este miércoles, 21 de enero de 2026, a la comisión parlamentaria de Fiscalización para dar explicaciones sobre las reuniones fuera de registro oficial mantenidas con el empresario chino y contratista del Estado, Zhihua Yang, tanto el 26 de diciembre de 2025 en su chifa, al que acudió encapuchado; como el 6 de enero en su tienda, que pocas horas antes había sido clausurada por las autoridades municipales.

Un grupo de congresistas presenta dos mociones de censura contra el presidente interino de Perú, José Jerí, debido a la polémica generada tras las reuniones semiclandestinas entre el mandatario y un empresario chino.https://t.co/QieGQUaVpF — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 21, 2026

Desestabilización y caramelos

El gobernante dijo que, cuando se conocieron estos casos, dio una versión parcial de los hechos porque "no sabía que había ese ánimo de desestabilizar" y que se buscaba atribuirle "situaciones irregulares que en el fondo no existen".

Venezuela impulsa reformas para atraer inversión en hidrocarburos y otros sectores Leer más

Reiteró, en ese sentido, que en el chifa conversó sobre la celebración del Día de la Amistad Perú y China, que se celebrará el próximo 1 de febrero; y que fue a la tienda sin saber que había sido clausurada porque buscaba comprar caramelos y unos cuadros, que mostró ante las cámaras del Canal N.

RELACIONADAS Militares guatemaltecos inician operaciones contra pandillas bajo el estado de sitio

"Lo que yo sé es que, más allá del daño personal que me quieren hacer, en este momento hay un interés creado de distorsionar actos comunes que yo he hecho", opinó antes de ratificar que no va "a aceptar que haya un hecho irregular e ilícito" en esas visitas.

El mandatario también dijo que el primer ministro, Ernesto Álvarez, "va a continuar" en el cargo, ante las especulaciones que señalaban que podía dejar el Gobierno, y anunció que ya no mantiene una amistad con Zhihua Yang.

El gobernante acotó al Canal N que estas no han sido las únicas visitas que ha hecho a los locales del empresario chino, ya que dijo que fue en otras ocasiones a comer o a comprar, por lo que consideró que también puede haber otros videos.

En su presentación ante el Congreso, Jerí también deberá declarar por unas visitas del empresario chino Ji Wu Xiaodong, quien, según medios locales, ha sido investigado por un presunto tráfico ilegal de madera e ingresó hasta en tres oportunidades al Palacio de Gobierno a pesar de que tiene vigente una orden arresto domiciliario.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!