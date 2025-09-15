Petro anuncia que EE. UU. descertificará a Colombia en la lucha contra las drogas

La decisión llega en medio de tensiones diplomáticas bilaterales y del despliegue militar de Washington en el Caribe

El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este lunes 15 de septiembre que el Gobierno de Estados Unidos descertificará a su país en la lucha antidrogas, una decisión que llega en medio de tensiones diplomáticas bilaterales y del despliegue militar de Washington en el Caribe con el fin de frenar el narcotráfico.

"Una realidad que voy a anunciar hoy es que los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos, de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína", afirmó el mandatario durante un consejo de ministros televisado, sin dar detalles sobre el origen de esa información.

La certificación es una evaluación que Estados Unidos hace cada año desde 1986 sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores.

En ese sentido, Petro defendió que todo lo que hace el Gobierno en la lucha contra las drogas "realmente no tiene que ver con el pueblo colombiano, incluso se afecta al pueblo colombiano", sino que busca "impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices con las ganas de trabajar, trabajar y trabajar, porque esa droga es un estimulante".

¿En qué afecta la descertificación de Colombia?

La descertificación de Colombia afectará la cooperación para enfrentar a carteles como el Clan del Golfo y guerrillas dedicadas al narcotráfico como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.

Pese a la descertificación anunciada por Petro, sobre la cual no hay hasta ahora ningún pronunciamiento oficial del Gobierno estadounidense, el país andino insiste en que está dando resultados en la política antidrogas.

En 2024 fueron incautadas en Colombia 889 toneladas de cocaína, la "mayor (cantidad) alcanzada por el país en un año y una de las más grandes reportadas en el mundo", destacó hoy en un comunicado el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana.

En el primer semestre de 2025, las incautaciones sumaron 600 toneladas de cocaína, un 20 % más que en el mismo periodo de 2024. Estos operativos, según el general Triana, costaron la vida de 107 miembros de la fuerza pública, 79 de ellos policías.

Cambio de enfoque en la lucha antidrogas

Desde que asumió la presidencia en agosto de 2022, Petro ha impulsado un cambio de enfoque en la lucha antidrogas, que considera fracasada, y suspendió la erradicación forzada de coca, principal componente de la cocaína, de la que Colombia es el mayor productor mundial.

No obstante, un informe de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), presentado en agosto, alertó que en reducción de cultivos ilícitos el desempeño de Colombia "es crítico", pues en 2023 había 252.572 hectáreas de coca, un 9,8 % más que en 2022, y una producción potencial de 2.644 toneladas métricas de cocaína pura, lo que supone un aumento del 53 % respecto al año anterior.

Colombia fue descertificada por última vez en 1996 y 1997, durante el Gobierno de Ernesto Samper, acusado de recibir fondos ilícitos del narcotráfico para su campaña.

