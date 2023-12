Perú: máximo órgano de la judicatura suspende temporalmente a la fiscal general

La Junta Nacional de Justicia de Perú (JNJ), el máximo órgano de gobierno de la judicatura, suspendió este miércoles 6 de diciembre de 2023 por seis meses a la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, como parte del proceso que le ha abierto esa entidad a raíz de la investigación a su entorno por supuestamente conformar una red de tráfico de influencias.

"La medida cautelar de suspensión preventiva se da en el marco de procedimiento disciplinario inmediato iniciado a la señora fiscal Benavides, con la finalidad de asegurar el normal desarrollo del mismo, impedir su obstaculización y garantizar la eficacia de la resolución final", reza un escueto comunicado de la JNJ publicado poco antes de la medianoche.

La JNJ detalló que tomó la decisión "en el marco de sus funciones constitucionales" y por unanimidad, con "una resolución debidamente motivada".

La suspensión a Benavides es en su condición de fiscal suprema del Ministerio Público "y, en consecuencia, en el cargo de fiscal de la Nación".

Finalmente, detallaron que "la JNJ actúa en estricto cumplimiento de la Constitución, su ley orgánica y su reglamento de procedimientos disciplinarios, garantizando el debido proceso y cautelando el derecho de defensa de la investigada".

La junta abrió el pasado 28 de noviembre un proceso disciplinario inmediato a Benavides, un procedimiento que solo inicia el organismo cuando "existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular" en las autoridades judiciales.

La decisión la tomó luego de que el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP) abrió una investigación al entorno de Benavides por conformar una red dedicada al tráfico de influencias que presuntamente lideraba la fiscal de la Nación.

Presuntamente, esa red se coordinó con congresistas para lograr la inhabilitación de la exfiscal general Zoraida Ávalos, la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo y la destitución de los miembros de la JNJ.

No obstante, Benavides no está formalmente acusada ni investigada, al estar protegida por un fuero especial que le confiere su puesto y que podría perder en caso de que la JNJ le cese.

Benavides acudió este miércoles a la sede de la JNJ a prestar su testimonio y acusó a la junta de violar su derecho a la defensa.

También se negó a declarar en el proceso que le ha abierto esa entidad a raíz de la investigación a su entorno por supuestamente conformar una supuesta red de tráfico de influencias.

"Ustedes me han instaurado un tipo de procedimiento que considero que viola mi derecho de defensa y el derecho al debido proceso, por el cual he interpuesto varios mecanismos por los cuales no he recibido ninguna respuesta hasta el día de hoy", dijo.

