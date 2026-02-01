Expreso
Congreso-Argentina-efe-1024x683
Congreso argentinoEFE

Periodistas en Argentina exigen al Congreso frenar la derogación de sus estatutos

Más de 3.000 profesionales advierten que la reforma de Javier Milei vulnera la libertad de expresión

Más de 3.000 periodistas argentinos solicitaron a los diputados y senadores el rechazo a la derogación de los estatutos profesionales y administrativos del sector, una medida incluida en el proyecto de ley de reforma laboral del Gobierno de Javier Milei que el Congreso prevé tratar este febrero de 2026.

Reclamos de comunicadores 

Los comunicadores, pertenecientes a diversos medios y con distintas trayectorias, entregaron un documento formal donde sostienen que la eliminación de estas normas vigentes representa un retroceso para el derecho a la información y la calidad democrática del país. Según los firmantes, los estatutos garantizan condiciones laborales específicas indispensables para el ejercicio del periodismo profesional.

La normativa que se pretende eliminar protege tanto al periodista profesional como al empleado administrativo de empresas periodísticas. Aunque los trabajadores aclararon que no se oponen a una actualización o modernización de las leyes laborales, cuestionaron tajantemente el mecanismo de derogación directa impuesto por el Ejecutivo sin un debate previo donde participen los sectores afectados.

"Nos oponemos tajantemente a una derogación sin mediar ningún tipo de debate en el que quienes ejercemos el periodismo tengamos participación", sentenciaron en la solicitada pública. La falta de discusión institucional es el punto de mayor fricción entre el gremio y la actual administración.

La discusión de esta reforma laboral es uno de los puntos críticos de la agenda legislativa para el presente mes, mientras la presión social y gremial aumenta en las inmediaciones del Congreso argentino.

