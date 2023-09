Panamá pide al G77+China mayor coordinación en materia migratoria

Panamá pidió este 16 de septiembre al Grupo de los 77 y China (G77+China) una mayor "coordinación" para ejecutar "políticas migratorias efectivas y realistas" que garanticen los derechos humanos de los cientos de miles de personas que cruzan la selva del Darién.

En su intervención en la segunda y última jornada de la cumbre del G77+China en La Habana, la canciller panameña, Janaina Tewaney, pidió a las delegaciones que sus Gobiernos también atiendan "las causas" -como la violencia y el cambio climático- que llevan a la "migración irregular", "desorganizada" y "no coordinada".

Lea también: Siguen buscando cuerpos en Marruecos, que aprueba ayudas para afectados por sismo

Crece la población mundial con inseguridad alimentaria Leer más

"El resultado de esta crisis humanitaria es principalmente el sufrimiento humano y no debe ser ignorado (...) Para Panamá, los efectos de esta crisis se ven diario en nuestro Parque Nacional del Darién, fronterizo con Colombia, una densa selva donde encontramos todos los días a migrantes que mueren en su peligrosa travesía", alertó. "Por favor, Darién no es una ruta y no lo puede ser", remarcó la canciller.

De acuerdo con Tewaney, solo este año Panamá prevé que entre 400.000 y 500.000 personas crucen el tapón en su trayecto hacia EEUU. y que, en lo que va de año, su país ha recibido cuatro veces más migrantes que en un periodo de cinco años.

Te puede interesar: Dar a luz en la frontera, la desesperación de migrantes en el norte de México

Panamá anunció a inicios de mes un paquete de medidas para enfrentar la crisis migratoria en el Darién como aumentar las deportaciones y mover los puntos de control a los que llegan los viajeros.

La cumbre del G77+China de La Habana ha congregado a presidentes como el argentino Alberto Fernández y el venezolano Nicolás Maduro, además del secretario general de la ONU, António Guterres.

El Niño empuja con fuerza puertas del hambre Leer más

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!