Panamá aclara: los buques de EE.UU. sí pagarán por cruzar el Canal

El presidente Mulino señala de "falsedad intolerable" anuncio de EEUU de no pago de tarifas en el Canal

El gobierno de Estados Unidos aseguró el miércoles 5 de febrero de 2025 que sus navíos no deberán pagar para transitar por el canal de Panamá, una afirmación desmentida por la autoridad gestora de esta infraestructura cuyo control ambiciona Donald Trump.

Los buques del gobierno de Estados Unidos no pagarán tarifas para transitar por el canal de Panamá, afirmó este miércoles el Departamento de Estado, después de una dura campaña de presión emprendida por el presidente Donald Trump.

"El gobierno de Panamá ha acordado no cobrar más tarifas a los buques del gobierno de los Estados Unidos para transitar por el canal de Panamá", aseguró el Departamento de Estado en la red social X, alegando que la medida representará un "ahorro" de "millones de dólares al año".

Sin embargo, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), un organismo independiente al gobierno creado para administrar esta vía estratégica, rápidamente desmintió el anuncio estadounidense.

LA CONTROVERSIA POR EL PAGO DE PASO

"La Autoridad del Canal de Panamá, facultada para fijar los peajes y otros derechos por transitar el canal, comunica que no ha realizado ajuste alguno a los mismos", aseguró la entidad autónoma que administra la vía interoceánica.

La ACP añadió en su nota que está "en disposición para establecer un diálogo con los funcionarios pertinentes de los Estados Unidos respecto al tránsito de buques de guerra de dicho país".

La controversia llega días después de la visita este fin de semana a Panamá del secretario de Estado, Marco Rubio, quien dijo que el país centroamericano había ofrecido varias concesiones.

Rubio transmitió al gobierno panameño que no era justo para Estados Unidos estar en una posición de "defender" la vital vía interoceánica y, además, tener que pagar por su uso.

UNA AMENAZA DE POR MEDIO

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lamenta que Estados Unidos emita comunicados institucionales -por medio de la entidad que rige la política exterior- en función de una falsedad sobre los peajes en el Canal de Panamá.



Me sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado (de EE.UU.) de ayer, porque están haciendo comunicados importantes (...) en función de una falsedad, y eso es intolerable, simple y sencillamente intolerable José Raúl Mulino, presidente de Panamá

Desde que ganó las elecciones presidenciales en noviembre, Trump no ha descartado el uso de la fuerza para retomar el control del canal, por el que pasa el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos.

El magnate republicano y Rubio se han quejado de la "influencia" de China en la ruta marítima, sobre todo que una empresa de Hong Kong opere dos puertos en las entradas del canal, y han advertido que Pekín podría cerrar la vía a Estados Unidos en caso de crisis.

El presidente panameño, que explicó que su cargo no le da la potestad legal de controlar los peajes sobre la vía, instruyó a la Cancillería y al cuerpo diplomático en el exterior de "adoptar pasos en firme respecto desmentir esta situación", calificada por Mulino como "nada agradable".

"En todo momento, he conducido esto como deben conducirse las relaciones entre dos países: de buena fe. Puedo hacer lo que puedo hacer, pero no voy a transgredir la Constitución nacional so pretexto de nada ni de nadie", agregó el mandatario.

AQUELLO DE LA INJERENCIA DE CHINA

Panamá niega que China ejerza alguna injerencia en la ruta y ha tomado medidas para responder a las preocupaciones de Estados Unidos.

El presidente José Raúl Mulino, después de su reunión con Rubio, dijo que Panamá no renovará su participación en la iniciativa del Cinturón y la Ruta, el programa de construcción de infraestructura insignia de Pekín.

El país centroamericano se sumó el 17 de noviembre de 2017 a ese programa lanzado cuatro años antes por el gobierno de Xi Jinping, al que se han adherido más de un centenar de países.

Rubio dijo a los periodistas el lunes que sus conversaciones con Mulino fueron "respetuosas" y que la visita iba a "lograr cosas potencialmente buenas".

Por ejemplo, adelantó, que el presidente panameño había escuchado las preocupaciones sobre los peajes impuestos a los buques militares estadounidenses, que Trump tachaba de injustas.

El presidente estadounidense, sin embargo, dijo que todavía "no está contento", aunque reconoció que Panamá había "accedido a ciertas cosas".

Washington y Panamá tienen previsto mantener nuevas conversaciones el viernes para hablar sobre el canal interoceánico construido por Estados Unidos, inaugurado en 1914 y entregado a los panameños en 1999 en virtud de tratados bilaterales.

