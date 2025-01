Discurso de Trump: "Fui salvado por Dios para hacer grande de nuevo a Estados Unidos"

La ceremonia de investidura del presidente Donald Trump, en su segundo mandato no consecutivo, se llevó a cabo en la Rotonda del Capitolio en Washington D.C. a las 12:00 ET. Debido a las bajas temperaturas en el exterior, el evento se realizó en un espacio cerrado para asegurar la comodidad de los asistentes.

Trump asumió oficialmente su cargo como el 47º presidente de los Estados Unidos en una ceremonia solemne. Al igual que en su primer mandato en 2017, juró utilizando la Biblia de Abraham Lincoln, un símbolo profundamente arraigado en la historia del país.

Además, añadió su Biblia personal, consolidando así una tradición que ha perdurado desde la primera toma de posesión de Lincoln en 1861. La administración del juramento estuvo a cargo del presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

Discurso del nuevo presidente de Estados Unidos

En su discurso inaugural, Donald Trump expresó su visión optimista y audaz para el futuro del país norteamericano. "Ahora mismo comienza la edad de oro de Estados Unidos", afirmó con entusiasmo. En su alocución, prometió un renovado enfoque para el futuro del país, destacando que su administración priorizará los intereses nacionales por encima de todo.

Trump subrayó la importancia de "equilibrar la balanza de la justicia" y acabar con el uso político del Departamento de Justicia y otras agencias gubernamentales. Afirmó sentirse “confiado y optimista” respecto al inicio de una “nueva y emocionante era de éxito nacional”. Además, destacó que una “ola de cambio” está recorriendo el país, asegurando que “la luz del sol está brillando sobre el mundo entero” y que Estados Unidos tiene una oportunidad única para aprovechar este momento.

Trump y el intento de asesinato durante la campaña

En un momento emocional, Trump recordó el intento de asesinato que sufrió durante su campaña electoral en 2024. Relató cómo una bala atravesó su oreja mientras se encontraba en un campo en Pensilvania, y destacó que fue la intervención divina lo que lo salvó. "Fui salvado por Dios para hacer grande de nuevo a Estados Unidos", afirmó, reiterando que su misión tiene un propósito trascendental.

Reconocimiento de dos géneros y cambio del Golfo de México

En su discurso, Trump también anunció la implementación de una política oficial que reconocerá únicamente dos géneros: masculino y femenino. Además, reafirmó su intención de cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de Estados Unidos, como parte de su visión de restaurar el poder y prestigio del país.

“Estados Unidos recuperará el lugar que le corresponde como la nación más grande, más poderosa y más respetada de la Tierra, inspirando el asombro y la admiración de todo el mundo”. Asimismo, agregó: “Dentro de poco tiempo, cambiaremos el nombre del Golfo de México a Golfo de Estados Unidos”, subrayando la importancia de esta medida dentro de sus políticas.

Críticas a Panamá y acusación a China

Durante su intervención, Trump criticó a Panamá por supuestamente violar los acuerdos del tratado del Canal de Panamá, acusando a China de ejercer un control desproporcionado sobre la vía. "Estamos recuperando lo que es de Estados Unidos", aseguró, prometiendo una revisión exhaustiva del control del canal.

Trump expresó que “los barcos estadounidenses están pagando de más y no son tratados de manera justa de ninguna manera, y eso incluye a la Marina de los Estados Unidos”.

Trump y su visión para fortalecer a su país

Trump destacó su visión para reconstruir y fortalecer a EE. UU., resaltando su identidad y el papel del país en el ámbito global. El presidente afirmó que el poder de Estados Unidos será esencial para "detener todas las guerras" y promover "un nuevo espíritu de unidad" en un mundo cada vez más marcado por la violencia y la incertidumbre.

En su discurso, Donald Trump transmitió un mensaje de firmeza, asegurando que Estados Unidos "no será conquistado" y enfatizó que "no seremos intimidados, no seremos quebrantados y no fracasaremos". Con estas palabras, dejó claro que el país continuará siendo una nación "libre, soberana e independiente".

