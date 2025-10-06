Expreso
Nuevas leyes en Florida
Las nuevas leyes firmadas por Ron DeSantis en octubre 2025 modifican el panorama legal de Florida en seguridad, propiedad y tecnología.UNITED FACULTY OF FLORIDA

Octubre 2025 en Florida: Las leyes firmadas por DeSantis que transforman el estado

Florida estrena casi 30 leyes que endurecen penas, regulan propiedad y protegen datos personales

Desde el 1 de octubre de 2025, Florida vive una transformación legislativa con la entrada en vigor de casi 30 nuevas leyes firmadas por el gobernador Ron DeSantis. Las medidas abarcan desde el endurecimiento de sanciones penales hasta regulaciones sobre propiedad, riesgos de inundación, protección animal y privacidad digital, marcando un giro en la agenda estatal hacia la seguridad pública y el control normativo.

Estas leyes, aprobadas durante la última sesión legislativa, reflejan una estrategia de gobierno centrada en el orden, la protección ciudadana y la modernización de los marcos legales.

Endurecimiento penal y seguridad pública

Entre las reformas más destacadas se encuentra la HB 113, que aumenta las penas por huir de la policía a alta velocidad, y la HB 687, conocida como “Ley de Trenton”, que eleva a delitos graves de segundo grado las infracciones reincidentes por conducir bajo influencia o cometer homicidio imprudente.

Otras leyes como la HB 253 y la HB 479 refuerzan las sanciones por manipulación de matrículas, abandono de accidentes y uso indebido de dispositivos electrónicos de monitoreo. Además, la HB 693 permite a los jurados considerar factores agravantes adicionales en casos de delitos capitales.

Propiedad, arrendamientos y riesgos naturales

La SB 948 obliga a propietarios de parques de casas móviles a informar a los arrendatarios sobre riesgos de inundación. Si no lo hacen, los inquilinos podrán cancelar el contrato y recuperar pagos adelantados. También se implementan nuevas reglas sobre desarrollo de terrenos, reubicación de servicios públicos y compensaciones por retrasos (SB 1080 y HB 703).

En el ámbito animal, la SB 150 convierte en delito el abandono de mascotas atadas durante desastres naturales, como huracanes o incendios forestales.

Privacidad, tecnología y protección digital

Varias leyes apuntan a proteger la información personal en registros públicos, especialmente en temas sensibles como aborto de menores (SB 7018), programas de ciberseguridad (SB 7020) y viviendas de asistencia en desastres (SB 7004).

La HB 1121 fortalece el control sobre el uso de drones en infraestructura crítica, mientras que la SB 1168 penaliza el uso de dispositivos de rastreo en propiedades ajenas con fines delictivos.

Niels Olsen

Niels Olsen asegura que fiscaliza al gobierno de Daniel Noboa

Leer más

Las leyes que entraron en vigor en octubre de 2025 en Florida representan un cambio en el enfoque legislativo del estado. Bajo la administración de Ron DeSantis, se prioriza el endurecimiento penal, la protección ciudadana, la regulación territorial y la privacidad digital, que busca consolidar el control institucional y responder a desafíos contemporáneos.

Con estas medidas, Florida redefine su marco legal y proyecta una imagen de mayor rigor normativo frente a temas como el crimen, los desastres naturales y el uso de tecnologías emergentes.

