Niels Olsen asegura que fiscaliza al gobierno de Daniel Noboa

Niels Olsen destaca la fiscalización de 12 procesos en educación, salud y transparencia en sus primeros 100 días

La Asamblea Nacional, bajo la conducción de Niels Olsen, cumple 100 días de gestión. Destacó en el programa digital "Vera a su manera" que la institución, pese a su cercanía con el Ejecutivo, ha iniciado procesos de fiscalización a diversos sectores dependientes del Gobierno.

“El país exige mano dura contra la inseguridad, los delincuentes y los violadores. Estamos respondiendo a esa necesidad”, señaló. En este periodo, se han impulsado 12 procesos de fiscalización en educación, salud y otros sectores estratégicos del país.

Los procesos de fiscalización iniciados desde la Asamblea Nacional

En educación, la Comisión supervisa el Sistema Nacional de Educación, mientras que la Comisión de Salud realiza visitas constantes a hospitales públicos.“Desde la Asamblea se exhortó al Ejecutivo a crear un comité de salud que ahora incluye vicepresidenta y ministro de Salud”, indicó Olsen.

Además, la Comisión de Transparencia ha fiscalizado entidades como SEC, PROGEN y ATM, mientras que la Comisión de Biodiversidad llamó a la ministra de Ambiente. “Es nuestro trabajo fiscalizar y legislar, generar políticas que el país necesita”, reiteró Olsen, resaltando el rol activo de la Asamblea frente al Ejecutivo.

Desafíos y rectificaciones en la gestión

Olsen admitió que al inicio de su gestión había limitaciones en el espacio de debate, pero asegura que ahora todos los asambleístas pueden expresar su opinión. “El diálogo es fundamental y las puertas de mi oficina siempre están abiertas para conversar y llegar a acuerdos mínimos”, explicó.

Sobre casos polémicos, como el de Jorge Chamba y la sanción a Mireya Pazmiño, Olsen enfatizó la importancia de actualizar el código de ética. “Se aprendió de los errores y se han implementado rectificaciones para fortalecer la conducta y el desempeño de los legisladores”, agregó.

Relación con el Ejecutivo y la Corte Constitucional

Además de legislar y fiscalizar, la Asamblea ha reconocido a ecuatorianos que inspiran, como el futbolista William Pacho y los hermanos Miño Naranjo. “Es un orgullo ser ejemplo para los jóvenes y demostrar que la Asamblea también celebra el talento nacional”, señaló Olsen.

En el balance de los primeros 100 días, Olsen destacó avances en cantidad, calidad y prioridad de leyes, con enfoque en seguridad y bienestar social. “El país progresa cuando se dialoga, se construyen puentes y se genera política pública que beneficie a todos los ciudadanos”, concluyó.

