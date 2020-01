Una neumonía genera una alerta desde China

La británica BBC señala que el número de personas infectadas por el misterioso virus que surgió en China es mayor de lo que sugieren las cifras oficiales.

Ya hay más de 291 casos confirmados, pero los expertos británicos calculan que la cifra podría ser de unos 1.700.

En todo caso, con seis muertes registradas y al menos 12 de los 291 pacientes contagiados confirmados en estado crítico, China asegura hoy que el nuevo coronavirus causante de la ya conocida como 'neumonía de Wuhan' se puede transmitir entre humanos.

La corroboración la hizo Zhong Nanshan, líder del equipo de expertos de la Comisión Nacional de Sanidad de China, quien precisó que dos de los 14 casos confirmados en la provincia sureña de Cantón se produjeron de esa forma.

Hasta el momento, existían sospechas de esta posible transmisión por contacto humano, pero las hipótesis sobre el origen apuntaban a un mercado de marisco y pescado de la ciudad de Wuhan, en el centro-este del país, capital de la provincia de Hubei y de unos 11 millones de habitantes.

De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó este lunes a través de su cuenta de Twitter que "lo más probable es que una fuente animal sea la fuente primaria de este brote de nuevo coronavirus".

🇨🇳 - La llamada "#neumonía de Wuhan" ya deja seis víctimas mortales y cerca de 300 contagiados en #China ►►► https://t.co/wf8bVivJCe pic.twitter.com/prZbutESHF — FRANCE 24 Español (@France24_es) January 21, 2020

¿Qué se sabe del neumonía de Wuhan?

CHINA. Infografía AFP

Que es completamente nuevo. Al parecer, el virus pertenece a una cepa desconocida hasta ahora de coronavirus, una familia de patógenos que abarca desde resfriados comunes hasta el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), que mató a 349 personas en China continental y a 299 en Hong Kong en 2002 y 2003.

Arnaud Fontanet, jefe del departamento de epidemología en el Instituto Pasteur de París, explicó a la AFP que la cepa del virus actual es en un 80% idéntico genéticamente al SARS.

Taiwán toma distancia de China Leer más

China compartió el genoma del virus con científicos de otros países. De momento, se lo ha apodado '2019-nCoV'.

Que se contagia entre humanos

La Organización Mundial de la Salud anunció el lunes que cree que la fuente primaria del brote es de origen animal, y las autoridades de Wuhan indicaron que el centro de la epidemia se encontraba en un mercado de pescado.

Sin embargo, China confirmó más tarde que el virus se contagia entre humanos, sin que tenga que haber ningún contacto con el mercado.

La doctora Nathalie MacDermott, del King's College de Londres, apuntó que le virus podría transmitirse por vía aérea cuando la persona infectada tose o estornuda.

Según apuntó ayer martes un grupo de médicos de la Universidad de Hong Kong, habría habido unos 1.343 casos en Wuhan, una cifra similar a la proyección de 1.700 que hizo la semana pasada el Imperial College de Londres. Ambas estimaciones son mayores a las cifras oficiales.

Que es más suave que el SARS

Comparados con los del SARS, los síntomas de este nuevo virus parecen ser menos agresivos, y los expertos destacan que el balance de muertos es todavía relativamente bajo.

Según las autoridades de Wuhan, veinticinco de más de 200 personas infectadas en la ciudad se curaron.

"Es difícil comparar esta enfermedad con el SARS", comentó Zhong Nanshan, un reputado científico de la Comisión Nacional de Salud de China en una rueda de prensa esta semana. "Es suave. El impacto en el pulmón no es como con el SARS".

Sin embargo, que el virus sea suave también puede generar alarma ya que, puesto que los síntomas son más leves, la gente podría seguir viajando antes de que se les detecte la presencia del virus, advierten los expertos.

¿Cuánta gente hay afectada y dónde?

CHINA. Infografía AFP

Es imposible obtener el número exacto, pero los modelos del desarrollo de brotes —que se basan en el virus, la población local y los datos de vuelo— pueden dar una idea.

El aeropuerto internacional de Wuhan atiende a una población de 19 millones de personas, pero solo 3.400 al día toman vuelos internacionales.

Los cálculos detallados, que se mostraron en internet antes de su publicación en una revista científica, arrojaron una cifra de 1.700 casos.

A las 18:00 de este lunes, el número de contagios confirmados por las autoridades chinas era de 291.

De ellos, 198 se registraron en Wuhan: 169 pacientes contagiados permanecen hospitalizados en aislamiento y recibiendo tratamiento médico, 35 de los cuales están en estado grave y 9 en estado crítico. En Wuhan es donde se han registrado los cuatro casos de muerte conocidos hasta la fecha.

Asimismo, este martes, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan informó de que 25 personas cuyo contagio se había confirmado han sanado y sido dadas de alta.

La citada comisión detalló que había otros 14 casos en la provincia meridional de Cantón y otros 5 en la capital, Pekín. En Shanghái hay al menos un paciente en observación sospechoso de estar contagiado.

Aumento en el uso de mascarillas

De ahí que entre las medidas de prevención que tanto la OMS como la prensa local están divulgando en los últimos días destaquen el evitar el contacto con animales o usar protección para ello, además de la conveniencia de lavarse las manos, evitar mercados y aglomeraciones, y el uso de mascarillas.

En Pekín, de hecho, hoy se ven más mascarillas de las habituales por la calle, a pesar que no tratarse de un día especialmente contaminado para los estándares locales.

En dos de las tres tiendas de bienes de consumo básicos visitadas por Efe, las mascarillas se habían agotado, y en la otra tan solo quedaban tres paquetes de tres unidades cada uno.

En la red social Weibo, equivalente chino a Twitter, los temas que más interacciones registran siguen siendo, al igual que ayer, los relacionados con la neumonía de Wuhan y las medidas para prevenirla.

Las medidas de prevención

Singapur y Hong Kong han estado revisando pasajeros aéreos desde Wuhan, y las autoridades estadounidenses anunciaron medidas similares en tres aeropuertos: San Francisco, Los Ángeles y Nueva York.

El mundo asiático está en vísperas del Año Nuevo chino -en el que decenas de millones de ciudadanos viajan a sus lugares de origen- el Consejo de Estado (el Ejecutivo chino) ha puesto en marcha una serie de medidas, sobre todo dirigidas a los viajeros y a la ciudad que ha sido el epicentro del brote: Wuhan.

SURABAYA. Decenas se amontonan para observar en un centro comercial el baile de una rata, en los festejos del Año Nuevo Chino los festejos comienzan el 17 de enero y finalizan el 8 de febrero. JUNI KRISWANTO / AFP

Allí se han designado una serie de hospitales y clínicas que tratarán específicamente a los pacientes con los síntomas de la enfermedad: fiebre y fatiga, acompañados de tos seca y, en muchos casos, de disnea (dificultad para respirar).

Además, la ciudad cerrará los mercados sospechosos de tener relación con el brote, y se incrementará el control a los animales.

El Consejo de Estado también decidió que se someta a los pasajeros a un control de temperatura en los aeropuertos, puertos, estaciones de autobuses y de tren, una medida adoptada también por Hong Kong, que añadió la obligatoriedad de rellenar un formulario con información relativa a la salud del viajero.

Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de un temprano diagnóstico y aislamiento médico para evitar contagios y dar un tratamiento adecuado.

Probable aumento, pero con un control factible

Para el epidemiólogo jefe del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de China, Zeng Guang, la emergencia constante de nuevos casos indica que la situación está en una fase inicial, y consideró que "el brote del nuevo coronavirus se puede revertir si se toman medidas ahora", en declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias Xinhua.

También Zhong se mostró optimista respecto al control del virus y opinó que esta vez no se repetirá una epidemia como la del síndrome agudo respiratorio grave (SARS) -que en 2003 provocó 646 muertes (813 a nivel mundial)-, aunque no descartó un aumento de contagios durante el Año Nuevo Chino.

Las autoridades en China trabajan contrarreloj para contener la propagación de un nuevo coronavirus que ha dejado al menos cuatro personas muertas y casi 300 enfermos, después de que se confirmara que la infección se puede propagar entre los humanos. https://t.co/NByWkvoNrC — CNN en Español (@CNNEE) January 21, 2020

Por el momento, las últimas cifras divulgadas por las autoridades sanitarias chinas datan de la medianoche de este lunes, cuando había confirmados 291 casos: 270 en Hubei, 14 en la provincia meridional de Cantón, 5 en Pekín y otros 2 en Shanghái.

Además de los confirmados, hay otros 54 casos sospechosos en el país.

Fuera de China, se confirmaron al menos dos casos de pacientes contagiados en Tailandia, uno en Japón y otro en Corea del Sur. Y esta misma tarde, las autoridades de Taiwán anunciaron que una taiwanesa que había visitado Wuhan recientemente había contraído la neumonía causada por el nuevo coronavirus.

Por eso, Australia, Estados Unidos y varios países asiáticos han puesto en marcha medidas de control a los pasajeros procedentes del país asiático como la medición de la temperatura corporal en busca de posible fiebre, uno de los primeros síntomas de la neumonía de Wuhan.

Mientras tanto, y para evitar males mayores, la OMS ha convocado mañana, 22 de enero, una reunión de expertos para determinar si el actual brote por coronavirus en China constituye una emergencia internacional.