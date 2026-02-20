Expreso
NASA completó con éxito la prueba de abastecimiento y cuenta regresiva de su cohete SLS para Artemis II en su primera misión tripulada.NASA

NASA supera prueba clave y Artemis II apunta a lanzamiento lunar en marzo

La NASA completó con éxito la prueba de abastecimiento y cuenta regresiva de su cohete SLS para Artemis II

La NASA dio un paso decisivo hacia el lanzamiento de Artemis II al completar con éxito un ensayo general húmedo (wet dress rehearsal) en el Centro Espacial Kennedy, Florida. Durante la prueba, ingenieros cargaron más de 700.000 galones de propelente líquido en el cohete SLS (Space Launch System) y ejecutaron dos simulaciones de la cuenta regresiva final, alcanzando T-29 segundos antes de detener el procedimiento, tal como estaba planificado.

Este ensayo es considerado un hito crítico, pues valida los sistemas de abastecimiento, comunicación y seguridad antes de la primera misión tripulada del programa Artemis, que enviará cuatro astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de cinco décadas.

Desafíos técnicos superados

Uno de los aspectos más sensibles fue el manejo del hidrógeno líquido, que en pruebas anteriores había presentado fugas. En esta ocasión, las concentraciones de gas se mantuvieron dentro de los límites permitidos gracias a nuevos sellos instalados en las interfaces de abastecimiento, lo que dio confianza a los ingenieros sobre la fiabilidad del sistema.

Durante las operaciones iniciales, se registró una pérdida de comunicaciones en el Centro de Control de Lanzamiento. Los equipos recurrieron a métodos de respaldo para mantener la seguridad en el proceso de carga de combustible, hasta que se restablecieron los canales normales. El incidente fue aislado y corregido, demostrando la capacidad de respuesta de los equipos técnicos.

Preparativos de la tripulación y próximos pasos

Preparativos de lMientras los ingenieros revisan los datos del ensayo, la tripulación de Artemis II se prepara para entrar en cuarentena en Houston, una medida preventiva que busca reducir el riesgo de exposición a enfermedades antes del vuelo. La cuarentena de 14 días preserva la flexibilidad para un lanzamiento en la ventana de marzo, aunque la NASA aún no ha fijado una fecha oficiala tripulación y próximos pasos.

En paralelo, técnicos instalarán plataformas de acceso temporales en la torre móvil de lanzamiento para revisar el sistema de terminación de vuelo y cumplir con los requisitos de seguridad del Eastern Range. Estas plataformas, diseñadas a partir de lecciones aprendidas en Artemis I, permiten realizar pruebas completas en la plataforma sin necesidad de trasladar el cohete de regreso al edificio de ensamblaje.

