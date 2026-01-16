Evacuación médica de la NASA logra regreso seguro de astronautas a La Tierra

La NASA confirmó el regreso anticipado de la misión Crew-11 desde la Estación Espacial Internacional (EEI), en lo que constituye la primera evacuación médica completa en más de seis décadas de vuelos tripulados. El operativo se llevó a cabo el 14 y 15 de enero de 2026, luego de que uno de los cuatro astronautas presentara un problema de salud que requería atención especializada en la Tierra.

Aunque la agencia no reveló la identidad del afectado ni la naturaleza del cuadro clínico, sí aclaró que el astronauta se encuentra estable y bajo cuidados médicos. La decisión se tomó para garantizar evaluaciones completas que no pueden realizarse en microgravedad, priorizando la vida humana sobre cualquier objetivo científico

Detalles del operativo y regreso seguro

La cápsula Crew Dragon Endeavour, operada por SpaceX, se desacopló de la EEI el miércoles 14 de enero a las 22:20 GMT y, tras un viaje de casi 11 horas, amerizó en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego a las 08:41 hora local del jueves 15. El descenso se realizó con la ayuda de cuatro paracaídas y en condiciones marítimas óptimas, lo que permitió una recuperación rápida y segura.

Los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke (NASA), Kimiya Yui (JAXA) y Oleg Platonov (Roscosmos) fueron asistidos inmediatamente por equipos médicos y trasladados a un hospital en San Diego para chequeos rutinarios antes de su retorno a Houston. La NASA insistió en que no se trató de una emergencia, sino de una decisión deliberada para permitir diagnósticos avanzados en tierra.

Impacto en la misión y protocolos futuros

La misión Crew-11 había comenzado en agosto de 2025 y estaba programada para finalizar en febrero de 2026. Durante sus 167 días en órbita, la tripulación completó más de 140 experimentos científicos y celebró el 25º aniversario de presencia humana continua en la EEI. Sin embargo, el regreso anticipado obligará a reprogramar actividades y plantea interrogantes sobre la preparación médica para misiones de larga duración, especialmente en proyectos como Artemis II y futuras expediciones a Marte.

Este episodio marca un precedente clave para la gestión de riesgos médicos en el espacio, demostrando la capacidad de respuesta rápida de la NASA y sus socios internacionales. “La vida humana siempre será la prioridad”, subrayaron voceros de la agencia.

