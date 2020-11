Las minorías se imponen en el congreso estadounidense

El Congreso estadounidense comienza a tomar forma. Con gran parte de la votación escrutada, varias personalidades se comienzan a asegurar su espacio en este organismo bicameral, conformado por la Cámara de Representantes y el Senado.

En ese contexto, las atípicas elecciones estadounidense de este 2020 han llevado a esos espacios a representantes de las llamadas ‘minorias’.

Hace cuatro años (en las elecciones de 2016), la llegada de la llamada ‘Pandilla’ -integrada por Alexandria Ocasio Cortez, Ayanna Presley, Ilhan Omar y Rashida Tlaib y otros perfiles- marcó un antes y un después con un ‘proceso diversificador’ en este organismo legislativo, con facultades para decidir sobre la economía, el ejército, los conflictos internacionales y otros temas.

En este 2020, las cuatro han logrado la reelección. La más famosa de las cuatro, Ocasio-Cortez, obtuvo el 68,8% de los votos en su distrito del Bronx a pesar del costoso despliegue de campaña llevado a cabo por su oponente republicano. Referente a la pérdida de los demócratas en el escenario latino, la congresista no pudo evitar lanzar un recado a su partido: “han fallado a la hora de conquistar el voto latino, que es ya el 35% de la población estadounidense y, por tanto, un electorado que los demócratas no pueden permitirse seguir ignorando”.

Our sisterhood is resilient. pic.twitter.com/IfLtsvLEdx — Ilhan Omar (@IlhanMN) November 4, 2020

A esta ‘pandilla’ se suma Cori Bush, que ha ganado su escaño por Misuri. La afrodescendiente, que aparece en el documental de Netflix Knocking Down The House y que perdió en las elecciones de 2018, viene del activismo antirracista, defiende la sanidad universal y una renta mínima vital de al menos 15.000 dólares anuales.

Su discurso como ganadora ha dejado claro que no solo es la primera afroamericana que representa a Misuri sino también es la primera enfermera y la primera madre soltera que se sentará en el Congreso. “Los quiero”, les dijo a los congregados. “Y porque los quiero me importa que coman todos los días y que no los mate la policía”.

Pero, sin lugar a duda, quien está acaparando toda la atención internacional es Sarah McBride, una activista LGTBQ+ que pasa a la historia como la primera senadora transexual de la historia. McBride, de Delaware, tiene solo 30 años, pero ya ha sido en otros momentos de su vida “la primera” en varios terrenos. En 2016 fue la primera persona trans que habló en la Convención Demócrata y que tiene una conexión directa con Joe Biden.

Los hombres no se han quedado atrás. Richie Torres, un demócrata del Bronx, en Nueva York, hace historia y se convierte en el primer hombre afrolatino abiertamente gay en llegar al Congreso en la historia de Estados Unidos.

El hombre de 32 años, quien a los 25 se convirtió en el miembro más joven del Concejo Municipal, aseguró su asiento poco después del cierre de las urnas. Torres, quien se identifica como afrolatino, venció a casi una docena de demócratas en las primarias de junio después de que el representante José Serrano anunció su retiro a principios de este año.

"Esta noche, comienza una nueva era para el sur del Bronx", dijo Torres en un comunicado. "Es el honor de toda una vida representar a un municipio lleno de trabajadores esenciales que han arriesgado sus vidas para que la ciudad de Nueva York pudiera vivir"

Sin embargo, la contraparte la han puesto los republicanos, quienes lograron sentar en el congreso a Marjorie Taylor Greene de Georgia. La empresaria de 46 años lo tenía relativamente fácil, presentándose en un distrito muy conservador, algo en lo que se apoyó tras la filtración de vídeos en los que se la oía comparar Black Lives Matter con el Ku Klux Klan, hacer comentarios antisemitas sobre George Soros y decir que los musulmanes no deberían poder entrar en el ejército.