Manifestantes México
Manifestantes se enfrentan con integrantes de la policía en una protesta en inmediaciones del Palacio Nacional en Ciudad de México (México).José Méndez /EFE

México: Sheinbaum acusa a oposición y grupos violentos por choques en protesta

Mientras jóvenes protestaban por la inseguridad, enfrentamientos con policía dejaron decenas de lesionados y 19 detenidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que detrás de la marcha del sábado contra su gobierno, en la que se registraron más de 100 heridos y 19 detenidos, estaban políticos opositores, grupos violentos y una campaña desde el extranjero.

Una multitudinaria protesta antigubernamental, convocada por representantes de la "Generación Z" (menores de 28 años), reunió a miles de manifestantes en Ciudad de México contra la violencia y la política de seguridad de Sheinbaum.

Durante la protesta se registraron choques entre policías y manifestantes a las afueras de Palacio Nacional, residencia de la mandataria.

La fiscalía de la capital dijo este lunes que hubo  19 detenidos en total, entre ellos un menor de edad, por tentativa de homicidio, robo y lesiones.

Esos enfrentamientos dejaron más de 100 lesionados, en su mayoría policías.

Nueva convocatoriaLuego de las tensiones que dejaron la movilización del 15 de noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México la Generación Z volvió a llamar a las calles. La cita establece que la movilización se realizará el 20 de noviembre a las 11:00 horas, replicando el mismo punto de partida utilizado el pasado sábado en las más de 50 ciudades donde se llevó a cabo la primera jornada.

"No era Generación Z"

"La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la Generación Z", dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

"Vimos caras muy conocidas de la llamada Marea Rosa", añadió en referencia a un movimiento de la oposición que convocó protestas durante el gobierno de su antecesor y correligionario Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Sheinbaum dijo que a la protesta también llegó un "grupo muy violento", que buscaba derribar las vallas que protegían el palacio presidencial.

La mandataria denunció también una campaña desde "cuentas internacionales, muchísimas cuentas extranjeras: de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de muchísimos países, montando esta narrativa de que en México se reprime a los jóvenes".

Sheinbaum, en el poder desde el 1 de octubre de 2024, mantiene niveles de aprobación superiores al 70% en el primer año de su gestión, pero enfrenta críticas hacia su política de seguridad debido a asesinatos de alto perfil ocurridos principalmente en el estado de Michoacán.

A inicios de noviembre, Carlos Manzo, alcalde del poblado michoacano de Uruapan, fue asesinado a balazos, lo que generó protestas en ese estado.

En la manifestación del sábado, algunos asistentes portaban sombreros como el que acostumbraba llevar el dirigente local, muy popular por perseguir delincuentes en persona, a bordo de patrullas e incluso en helicóptero.

