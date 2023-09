México celebra que juez ordene quitar boyas y púas en la frontera con EE.UU.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, celebró que un juez de Estados Unidos ordenara al Gobierno de Texas, encabezado por el republicano Greg Abbott, quitar las boyas y el cerco de alambre que colocó en el fronterizo río Bravo para frenar a los migrantes.

“Quiero aprovechar para informar que el tribunal judicial de Estados Unidos ordenó que se quiten las boyas del río Bravo, que de manera arbitraria, violatoria de nuestra soberanía, mandó a poner el gobernador de Texas”, declaró el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. “Tengo que agradecerle mucho a las autoridades de Estados Unidos, a la Fiscalía, que fue la que presentó esta denuncia, y al juez que resolvió que se retiren, a más tardar el 15 de septiembre, las boyas del río Bravo”, añadió.

El magistrado David Ezra, del distrito oeste de Texas, señaló en su fallo que la barrera, de 300 metros de longitud, constituye una “obstrucción a la capacidad navegable” del río Grande, como se le conoce en Estados Unidos. Además, reprendió al Gobierno estatal por no haber solicitado autorización federal antes de instalarla y le prohibió volver a colocarlas. El Gobierno de México había enviado tres notas diplomáticas a EE.UU. para quejarse al respecto.

La polémica barrera forma parte de la ‘Operación Estrella Solitaria’, una campaña lanzada por Abbott para abordar la migración en el estado y mostrar su oposición a las políticas del presidente estadounidense, Joe Biden.

Mientras en México celebran, en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, sienten el golpe de la migración. El alcalde Eric Adams cree que la inmigración masiva llegada a la ciudad en el último año “va a destruir Nueva York”, en su último llamamiento dramático para pedir mayor implicación del Gobierno central para controlar el flujo migratorio.

“Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera un final. No veo un final para esto. Este asunto va a destruir Nueva York”, afirmó Adams en las declaraciones más dramáticas que ha hecho desde que decretó el año pasado un estado de emergencia por la llegada de miles de inmigrantes y recordó que 10.000 inmigrantes están llegando mensualmente.

“Gente de todo el mundo está decidida a pasar por la parte sur de la frontera y entrar a la ciudad de Nueva York”, afirmó durante una reunión en el Ayuntamiento y reiteró que de continuar la situación para el próximo año la ciudad enfrentará un déficit de 12.000 millones de dólares que obligará a reducir los servicios que se brindan a las comunidades de los cinco condados.

Reacción. El alcalde Adams critica a la gobernadora Hochul por no emitir una orden que obligue a otras jurisdicciones estatales a recibir inmigrantes.

Desde que comenzó el flujo de inmigrantes, que en su mayoría eran venezolanos, pero ahora también incluye a gente de África Occidental -como recordó el alcalde en sus palabras de apertura en la reunión- han llegado 110.000 inmigrantes de los que 60.000 están bajo cuidado de la ciudad, incluyendo más de 20.000 niños.

La ciudad ha tenido que hacer malabarismos para albergar a los recién llegados a los que ha ubicado en hoteles, en carpas en campos de fútbol, antiguas escuelas, gimnasios y evalúa otras alternativas ante el continuo flujo que en las últimas tres semanas ha rondado las 3.000 personas cada semana.

La ciudad tiene la obligación, por una orden de un tribunal de hace cuatro décadas, de proveerles albergue, comida y otra asistencia, así como educación para los niños, situación que según Adams les llevará al déficit fiscal, y sin que hasta ahora haya recibido la ayuda económica que tanto él como la gobernadora Kathy Hochul han reclamado al gobierno federal.