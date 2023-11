En México, feministas marchan disfrazadas para denunciar feminicidios

(EFE).- Feministas, defensores de los derechos humanos, activistas y familiares de víctimas de feminicidio en el estado de Chiapas, sureste de México, se manifestaron este martes en la marcha de Las Catrinas en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas donde exigieron justicia por estos crímenes al Gobierno del estatal y federal.

Te invitamos a leer: Al menos 30 candidatos cuestionados ganaron en las elecciones locales de Colombia

La rodada del terror convirtió a Guayaquil en la tierra de nadie Leer más

“¡Las mujeres no somos una carpeta de investigación!”, expresaron de manera constante en la manifestación que ocurrió en el marco de la tradicional celebración de Día de Muertos que en México ocurre el 1 y 2 de noviembre.

“En Chiapas es muy importante visibilizar esto porque es un tema tabú para la justicia, estamos a favor de que se visibilice, sabemos que muchas mujeres hemos sido violentadas, o que hubo mujeres que no lo pudieron contar y aquí estamos por y para ellas”, expresó a EFE la activista feministas Jezabel Pérez.

Desde hace ocho años la marcha de Las Catrinas, una representación icónica de la muerte elegante y festiva en la cultura mexicana, salen en estas fechas a las calles para exigir justicia por las niñas, adolescentes y mujeres asesinadas en el país, las feministas recordaron que este día no es de fiesta, sino “para exigir justicia a más de 900 mujeres asesinadas brutalmente en México”.

Mujeres disfrazadas de catrinas se manifiestan para recordar a sus compañeras víctimas de feminicidios en el municipio de San Cristobal de las Casas, Chiapas (México) EFE

Halloween 2024: Los disfraces de los famosos Leer más

Las decenas de manifestantes, en su mayoría mujeres, se concentraron en al sur de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y se vistieron como el personaje de catrina, finos ropajes y el rostro pintado de calavera, además portaban cruces, carteles, flores y veladoras.

A su recorrido las mujeres gritaron “¡Ni una menos!”, “¡Las mujeres no somos estadística, ni carpetas de investigación"”, “¡Abajo el patriarcado!”, “¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!”, “¡Un pueblo feminicida no es un pueblo mágico!", entre otras consignas.

Después de recorrer varios kilómetros hasta la Plaza de la Paz, en el centro de la ciudad, las mujeres dieron lectura a un pronunciamiento en el que denunciaron que "en Chiapas no hay justicia para las mujeres asesinadas violentamente", para luego instalaron el altar con flores y velas.

En esta marcha participó Becky Pasos, defensora de los derechos de la mujer, quien indignada dijo a EFE que "el ministerio público, las fiscalías y todas aquellas personas que se encargan de nuestro cuidado no están cumpliendo su trabajo, es necesario que las futuras autoridades comprendan que es necesario dar las cifras correctas de los feminicidios”.

Lee más: Hasta el sábado, Calderón tendrá una jornada turística por Día de Difuntos

Las feministas honraron la memoria de las mujeres indígenas masacradas en Acteal en 1997, además de casos como el de la joven Viridiana Flores, asesinada brutalmente en el 2013, o los de Rosita Bello y Mayra Carolina en Berriozabal y el de Yasmín, de oficio enfermera, ejecutada en Tapachula.

También pidieron justicia para Damaris, estudiante universitaria quien sufrió con un balazo en la cabeza en un asalto, hace unos días y se encuentra en estado de coma.

"Vamo'a sanar": tema musical con mensaje de esperanza ante la violencia en el país Leer más

Las colectivas feministas de Chiapas han documentado un incremento de casos de violencia contra las mujeres en el estado y según registros en lo que va del 2023 suman 26 feminicidios, en su mayoría registrados en los municipios de Comitán y Tapachula.

Según registros de ONG, México acumula 901 casos de feminicidios en lo que va de 2023 y el estado de Chiapas es el quinto estado con casos de muertes violentas de mujeres con 26. EFE

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!