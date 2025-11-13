Expreso
docentes afuera del Palacio Nacional de la Ciudad de México
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se manifiestan afuera del Palacio Nacional de la Ciudad de México (México).EFE

Maestros mexicanos protestan e intentan derribar vallas del Palacio Nacional

Protesta magisterial por derogación de leyes devino en un enfrentamiento con la policía que lanzó gases contra manifestantes

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentaron este jueves, 13 de noviembre de 2025, derribar las vallas que rodean el Palacio Nacional, desde donde habitualmente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece sus conferencias de prensa matutinas y que es, además, su residencia.

Los docentes buscan con estas acciones presionar para acceder a un diálogo con la mandataria mexicana, a quien piden la abrogación inmediata de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007 y la reforma educativa de 2019.

Los inconformes, que llegaron al Zócalo capitalino en el marco de un paro de 48 horas, intentaron tumbar con barras metálicas las vallas, previo a la conferencia matutina presidencial, lo que provocó momentos de tensión con los policías capitalinos, quienes les lanzaron gases.

Docentes contra reforma educativa

La CNTE anunció movilizaciones en varias regiones del país y una mega marcha en la Ciudad de México, por lo que cientos de maestros empezaron a congregarse en el Zócalo capitalino desde la madrugada de este jueves.

En mayo pasado, el Gobierno mexicano anunció una serie de mejoras laborales, como una subida del 9 % en el salario del gremio magisterial y más días de vacaciones, entre otros acuerdos.

Sin embargo, la CNTE sigue demandando la derogación inmediata de la Ley del ISSSTE y de la reforma educativa de 2019, además de mejores condiciones para las escuelas rurales.

