Maduro acusa a Trump de planear una guerra contra Venezuela: ¿Por qué?

Nicolás Maduro acusó a Donald Trump de promover un plan militar contra Venezuela durante un acto en Caracas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al expresidente estadounidense Donald Trump de impulsar un plan para iniciar una guerra contra su país. La declaración, realizada durante un acto oficial en Caracas, reaviva el discurso de confrontación con Washington y busca posicionar a Venezuela como víctima de una supuesta amenaza externa.

Maduro afirmó que su gobierno cuenta con “información precisa” sobre un plan militar que, según él, estaría siendo promovido por Trump y sectores de la derecha internacional. Sin presentar pruebas concretas, el mandatario aseguró que la estrategia incluiría acciones de desestabilización interna y presión diplomática para justificar una intervención.

Contexto político y electoral

Las declaraciones se producen cuando Venezuela enfrenta un complejo escenario interno: crisis económica, sanciones internacionales y un proceso electoral en el horizonte. Analistas señalan que este tipo de acusaciones refuerza la narrativa oficialista de defensa de la soberanía y moviliza a su base política.

Hasta el momento, ni Trump ni representantes del gobierno estadounidense han respondido públicamente a las acusaciones. Sin embargo, figuras de la oposición venezolana han cuestionado la veracidad de las afirmaciones, calificándolas como una estrategia para desviar la atención de los problemas internos.

Un discurso recurrente

No es la primera vez que Maduro denuncia supuestos planes de invasión o conspiraciones internacionales. En años anteriores, ha señalado a distintos gobiernos y líderes extranjeros como responsables de intentos de golpe o desestabilización, aunque pocas veces ha presentado evidencias verificables.

Las acusaciones de Maduro contra Trump tensa la relación entre Caracas y Washington. Mientras el oficialismo insiste con la amenaza externa, la comunidad internacional observa con cautela, consciente de que este tipo de declaraciones pueden escalar el clima político y diplomático en la región.

