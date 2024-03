Madrid: la feria de arte ARCO mejora en paridad: un 43 % de artistas son mujeres

La feria de arte contemporáneo de Madrid ARCO 2024 afronta su nueva edición rodeada de expectación. ¿Habrá polémica? Muy probablemente no, pero sí habrá un incremento de las mujeres artistas presentes en la feria, este año un 43 % del total, desvela Maribel López, directora del evento.

Hacer música de las plumas y huesos de las aves muertas Leer más

Esta presencia ha experimentado un incremento sostenido año tras año y previsiblemente se mantendrá: "Podemos aspirar a esa paridad. En las facultades el número de mujeres es mayor al de hombres, así que deberíamos acabar superando esa cifra", dijo la directora de ARCO. El año pasado el porcentaje de mujeres artistas fue de 37,3%, pero hace media década rondaba el 19% (2018).

(Lea también: Un proyecto cultural sin fines de lucro se expone en hospitales de Guayaquil )

La paridad, explica, es difícil de alcanzar entre las galerías que trabajan con artistas más antiguos. "No se puede rehacer la historia", señala, pero las más jóvenes "están en otro paradigma" y es un tema que ni se cuestionan.

Este año la feria, que se celebra del 6 al 10 de marzo, coincide con el Día de la Mujer (8M) y ARCO cedió la programación del foro a la asociación Mujeres de las Artes Visuales (MAV), que habitualmente ha sido muy crítica con la falta de mujeres en la feria.

‘Vajo Lívido’, la muestra de arte emergente en Guayaquil Leer más

LA FERIA EN CIFRAS

ARCO, la cita más importante del arte contemporáneo español cuenta esta edición con una nómina de 205 galerías -el 65 % extranjeras. Del porcentaje de galerías extranjeras -135- cerca del 30 % son latinoamericanas (38), con especial peso de Argentina, Brasil y México. "Arco es un auténtico puente entre Europa y Latinoamérica", asegura López.

(Además: Mujeres convierten un dojo del sur de Guayaquil en su centro de lucha y defensa )

Los coleccionistas latinoamericanos también cambiaron el ecosistema de la feria, asegura López. Muchos de ellos se han afincado en los últimos años en Madrid y ya tienen casa propia en la ciudad, y a su vez, las galerías europeas -el corazón de la feria- cada vez trabajan con más artistas latinos.

MUCHA PINTURA, POCA POLÉMICA

São Paulo: una exposición desafía al público a actuar contra la discriminación Leer más

La pintura se mantiene como el medio favorito de los artistas, pero la escultura sigue pujando con fuerza. "Hay una generación, sobre todo mujeres jóvenes, que están haciendo un trabajo de escultura muy importante", apunta.

(Sigue leyendo: Juana Córdova, arte que aboga por la naturaleza )

Habrá menos tecnología, pero la inteligencia artificial puede ser el componente de novedad de esta edición. "Se trata de una herramienta creativa increíble. No podemos tenerle miedo", augura. Sobre todo, porque es una manera de generar recursos, nuevas ideas e investigar.

Diferentes artistas y galerías estarán presentes en la Feria de Arte Arco 2024 Redes sociales

Lo que no parece que habrá este año será polémica. "Los últimos años no ha habido piezas polémicas y creo que eso tiene que ver con lo que representa para las galerías ¿Beneficia de alguna manera por la publicidad? Yo creo que no", señala.

Salsa, funk y bailes para celebrar la herencia afrolatina en la Casa Blanca Leer más

BUEN MOMENTO PARA EL ARTE

Maribel López cree que el mercado del arte se encuentra en un buen momento y ARCO también. Esta es su quinta edición a los mandos de ARCO: "La feria está en un momento muy interesante -recalca-, en este momento me siento muy cómoda".

(Te invitamos a leer: Pinturas de 4 artista ecuatorianos se exhiben en una galería en Países Bajo )

A lo largo del año trabaja codo con codo con las galerías, y éstas, explica, cada año responden y traen cada vez proyectos más interesantes y elaborados. Este año tuvieron que rechazar casi doscientas solicitudes, el programa de coleccionistas invitados está al completo y vienen por primera vez grupos de museos estadounidenses.

Para leer contenido de calidad sin límite, SUSCRÍBETE A EXPRESO