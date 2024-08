Lula sugiere un gobierno de coalición; Petro, un frente nacional transitorio

EE.UU. apoya la opción de nuevas elecciones. México dice que no lo ve prudente

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reiteró ayer la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones del 28 de julio y sugirió dos posibles salidas a la crisis: la formación de un Gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones.

Las declaraciones de Lula provocaron la reacción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no ve prudente pedir nuevas elecciones. “Vamos a ver qué resuelve el tribunal, es que no creo que sea prudente el que nosotros de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos", declaró el mandatario en su conferencia matutina.

Lula se refirió a las elecciones venezolanas en una entrevista a la Radio T y dijo que "hasta ahora" no se sabe quién ganó los comicios porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente.

El gobernante brasileño afirmó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), "sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo".

No obstante, Lula dijo que está trabajando con México y Colombia para encontrar soluciones, y sugirió dos ideas, la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición, o la convocatoria de unas nuevas elecciones.

"Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero", comentó Lula.

LO DEL FRENTE NACIONAL

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sugirió un “frente nacional” como el que hubo en Colombia en el siglo XX en el que liberales y conservadores se turnaban el poder como paso “transitorio” hacia una “solución definitiva” a la crisis que vive el país vecino tras las elecciones. Ambos países, junto a México, hacen esfuerzo de mediación en la crisis poselectoral de Venezuela. En ambos se evidencia una preocupación de los que sucede en el país vecino.

"De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo. La experiencia del Frente Nacional colombiano es una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a la solución definitiva", alegó Petro en un mensaje en su cuenta de X.

El Frente Nacional fue un pacto político entre los partidos Liberal y Conservador que estuvo vigente entre los años 1958 y 1974 y que sirvió para expulsar del poder al general Gustavo Rojas, quien quería quedarse como jefe de Estado perpetuo.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden también se pronunció. Afirmó este jueves que apoya la celebración de nuevas elecciones en Venezuela tras los comicios del pasado 28 de julio, donde el oficialismo proclamó la reelección del mandatario, Nicolás Maduro, con unos resultados cuestionados dentro y fuera del país.

Biden compareció brevemente ante la prensa antes de subir al helicóptero presidencial Marine One.

Cuando un periodista le preguntó si apoyaba la convocatoria de nuevos comicios en Venezuela, se limitó a contestar: "Sí, lo hago", sin ofrecer más detalles.

