"No podemos más": Palestinos huyen en masa de la Ciudad de Gaza, por ofensiva israelí

Mientras Israel avanza en su objetivo de "eliminar" a Hamás, palestinos escapan con sus hijos a cuestas y pocas pertenencias

Miles de personas se desplazan desde la ciudad de Gaza hacia el sur de la Franja de Gaza.

A pie, en bicicleta o en vehículos, los palestinos huyen en masa de Ciudad de Gaza, blanco de una gran ofensiva del ejército israelí, cuyos bombardeos causaron el miércoles 17 de septiembre de 2025 decenas de muertos en todo el territorio.

RELACIONADAS Israel lanza una gran operación terrestre para tomar Ciudad de Gaza entre condenas

Israel anunció el martes el inicio de una gran ofensiva terrestre y aérea sobre Ciudad de Gaza con el fin de "eliminar" al movimiento islamista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

El conflicto ha provocado una catástrofe humanitaria y devastado el pequeño territorio, asediado por Israel. Los cerca de dos millones de personas que viven en el enclave se han tenido que desplazar en numerosas ocasiones.

"Es como vivir el juicio final o el infierno, pero incluso el infierno sería más clemente", afirma Fatima Lubbad, que recorrió a pie con sus cuatro hijos unos diez kilómetros para llegar a Deir al Balah tras huir de Ciudad de Gaza el día anterior.

"No podemos más", cuenta a AFP esta mujer de 36 años que "tuvo que dormir con sus hijos en la calle".

De día y de noche, a pie, en auto, en carros tirados por burros o en camiones, los palestinos huyen de la mayor urbe del territorio, llevando consigo algunas pertenencias personales, tras los llamados militares a la evacuación, según imágenes de AFP.

Humo se eleva desde el edificio Abu Ghanima tras un ataque aéreo israelí en la Ciudad de Gaza, Franja de Gaza. EFE

Sin embargo, Oum Ahmed Younes, de 44 años, afirma que no puede permitirse pagar los elevados gastos de transporte. Además, "no hay tiendas de campaña o, si las hay, los precios son desorbitados. Es más barato morir".

Los militares israelíes anunciaron la apertura de "una ruta de paso temporal a través de la carretera Salah al Din", que atraviesa de norte a sur el centro de la Franja de Gaza.

No obstante, este corredor permanecerá abierto solo hasta el viernes al mediodía (09:00 GMT).

VIDEO | Jonathan Kadmon, reservista y profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel, se niega a volver a Gaza alegando que el Ejército israelí no protege lo suficiente a los civiles palestinos durante la ofensiva. pic.twitter.com/xQnnjL75fl — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 17, 2025

Nuevo éxodo

Según estimaciones de la ONU, alrededor de un millón de personas vivían a finales de agosto en Ciudad de Gaza y sus alrededores.

Periodistas de AFP observaron un nuevo éxodo en los últimos días, mientras que el ejército israelí informó el miércoles que "más de 350.000" personas ya habían huido hacia el sur.

Ante esta situación, el papa León XIV manifestó este miércoles su solidaridad con los gazatíes, y denunció que "una vez más" se han visto desplazados de manera "forzada".

Casi 1.600 turistas evacuados de Machu Picchu por protestas Leer más

El ejército prosiguió sus bombardeos en otras zonas del territorio palestino. La Defensa Civil, que opera bajo la autoridad de Hamás, informó de al menos 40 muertos, 23 de ellos en Ciudad de Gaza.

Desde que lanzaron el martes su ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, las fuerzas israelíes afirmaron haber atacado "más de 150 objetivos terroristas" en la urbe.

Las restricciones a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para acceder a muchas zonas impiden a AFP verificar de forma independiente los detalles proporcionados por ambas partes.

Además de su campaña militar en Gaza, Israel también ha atacado a Hamás en el extranjero y la semana pasada llevó a cabo un bombardeo sin precedentes contra varios de sus líderes en Catar.

En el ataque murieron cinco palestinos miembros del movimiento islamista y un policía catarí.

Ghazi Hamad, uno de los principales dirigentes de Hamás, apareció el miércoles en una entrevista en directo retransmitida por la cadena catarí Al Jazeera, siendo el primer alto cargo del grupo en reaparecer desde entonces.

El coste de ir al sur de Gaza: 2.000 dólares solo en el transporte y comprar una tienda.



Por Ahmed Awad y Núria Garridohttps://t.co/evYpgXnZ5p pic.twitter.com/pq5qlWB3BQ — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 17, 2025

"Genocidio en Gaza"

La ofensiva israelí en Ciudad de Gaza ha sido ampliamente condenada en el extranjero, pero también en Israel, donde gran parte de la población está preocupada por los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023 por Hamás.

Israel advierte a sus enemigos: "No están seguros en ningún lugar" Leer más

Durante su ataque, combatientes islamistas mataron en Israel a 1.219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de AFP basado en fuentes oficiales.

De las 251 personas secuestradas ese día, 47 siguen cautivas en Gaza, 25 de las cuales han sido declaradas muertas por el ejército israelí.

La campaña de represalia israelí ha matado al menos a 65.062 palestinos en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio -gobernado por Hamás-, que la ONU considera fiables.

El martes, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que no habla en nombre de Naciones Unidas, afirmó que "se está produciendo un genocidio en Gaza".

Israel rechazó "categóricamente este informe sesgado y mentiroso".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!