La primera ministra de Japón reafirma su expansión fiscal tras arrasar elecciones

La conservadora Takaichi anuncia una política de gasto proactiva, aplicar recortes de impuestos y estímulos millonarios

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, calificó este lunes, 9 de febrero de 2026, de "fuerte impulso" su arrolladora victoria en las elecciones anticipadas del domingo, lo que le permitirá proseguir su política de expansión fiscal a pesar de las dudas de los mercados de bonos y el debilitamiento del yen.

"Ayer, el pueblo japonés me dio un fuerte impulso para llevar a cabo cambios en la política sin importar el coste", dijo Takaichi en una rueda de prensa, al explicar que Japón debe "abandonar por completo la excesiva restricción fiscal y la escasez de inversiones en el futuro".

La conservadora Takaichi, de 64 años, logró el domingo una histórica victoria al hacerse con 316 de los 465 escaños que componen la Cámara Baja, según datos oficiales reportados por la cadena de televisión NHK.

La primera mujer en liderar el país asiático logró así una mayoría absoluta en solitario de dos tercios que, sumada a los de su aliado, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), se eleva a 352 escaños.

Aun así, la mandataria recordó que la coalición gobernante aún está en minoría en la Cámara Alta, y prometió seguir trabajando con la oposición en asuntos como la aprobación del presupuesto para el año fiscal 2026 (que va desde abril de este año hasta marzo de 2027).

VIDEO | Japón vuelve a reactivar la mayor planta nuclear del mundo tras suspender las operaciones. pic.twitter.com/tYjhlRHBJw — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 9, 2026

Fiscalidad expansiva y alianzas



Los resultados de las elecciones anticipadas, reiteró Takaichi, permitirán a la coalición "llevar a cabo importantes cambios", incluyendo una "política fiscal proactiva y responsable", así como un "refuerzo fundamental de las políticas de seguridad".

Elecciones en Japón: La coalición gobernante asegura dos tercios de la Cámara Baja Leer más

Entre estas metas incluyó su promesa de reducir a cero durante dos años el impuesto a los alimentos y las bebidas, para rebajar la presión sobre los hogares a causa de la persistente inflación y la caída real de los salarios, así como el paquete de estímulos de 21,3 billones de yenes (unos 115.700 millones de euros) anunciado en diciembre.

Takaichi también destacó sus planes de crear una agencia nacional de inteligencia o de intensificar el escrutinio de las inversiones extranjeras en Japón, entre otros proyectos, y prometió expandir su cooperación con Estados Unidos durante su próxima cumbre con el mandatario estadounidense, Donald Trump, que se espera para el 19 de marzo en Washington.

La postura favorable de Takaichi al aumento del gasto público ha generado preocupación por la salud fiscal de la potencia desarrollada más endeudada del mundo.

Desde su llegada al poder el pasado octubre, el yen se ha visto debilitado y actualmente ronda las 156 unidades por dólar en el mercado de Tokio, mientras que el rendimiento de los bonos de deuda se encuentra en máximos de varias décadas.

En su comparecencia, Takaichi aseguró que no se apoyará en la emisión de bonos de deuda especiales para financiar sus políticas, sino en una combinación de subsidios, reformas fiscales y otros ingresos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!