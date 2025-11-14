La BBC espera respuesta de Trump tras disculpas por edición de un discurso

El "error de cálculo" editorial causó dos dimisiones. Trump exige compensación y amenaza con demanda por difamación

La cadena pública británica BBC espera este viernes, 14 de noviembre de 2025, la respuesta de Donald Trump tras pedirle disculpas por una edición manipulada del famoso discurso que el presidente de Estados Unidos pronunció el 6 de enero de 2021, que hacía ver que había animado directamente a una insurrección.

Trump exigió a la emisora disculpas y una compensación, so pena de presentarle una demanda por difamación de mil millones de dólares, aunque la BBC se ha negado a pagarle una indemnización.

La corporación consideró un "error de cálculo" la edición del discurso emitido en el programa 'Panorama' y ha pedido disculpas a Trump a través de una carta -divulgada anoche- que el presidente de la BBC, Samir Shah, ha eviado a la Casa Blanca.

Trump había dado a la BBC un ultimátum hasta hoy a las 22.00 GMT para la disculpa y la compensación, por lo que se espera su reacción.

Dimisiones por error editorial

En unas declaraciones a la BBC hoy, la ministra de Cultura, Lisa Nandy, dijo tener plena confianza en que la emisora afronta la amenaza de acciones legales por parte de Trump con la seriedad que merece.

"La BBC es independiente del Gobierno, por lo que mantiene conversaciones directas con la administración estadounidense y con sus propios abogados", añadió la ministra, que ha mantenido contactos constantes con los directivos de la corporación.

"Estoy segura de que están abordando este asunto con la seriedad que requiere. Han consultado con abogados y consideran que no hay motivos para una demanda por difamación, sobre todo porque el programa no se emitió en Estados Unidos", agregó.

VIDEO | Una edición de vídeo de un documental sobre Donald Trump y el asalto al Capitolio de enero de 2021 le ha costado dos dimisiones y una amenaza de demanda de mil millones de dólares a la cadena británica BBC.



Pero, ¿qué ha pasado exactamente? pic.twitter.com/RbxCxSuZJm — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 11, 2025

"Sin embargo, la alta dirección consideró que se trataba de un fallo editorial muy grave. Por ello, presentaron sus disculpas al presidente, al Parlamento y a la ciudadanía.", puntualizó.

La edición manipulada de un discurso de Trump en un programa documental del pasado octubre de 2024 se conoció el pasado fin de semana, y provocó la dimisión del director ejecutivo de la cadena, Tim Davie y de su jefa de informativos, Deborah Turness.

