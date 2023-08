El candidato a presidente por el partido liberal de Argentina, Javier Milei, afirmó este sábado que en caso de resultar electo en las elecciones generales del 22 de octubre, el ex jefe de Estado Mauricio Macri (2015-2019) tendrá un rol importante en su Gobierno.

“Sería una figura por encima de la Cancillería, como un representante. No sé cómo se define, habría que crear la figura. Creo que es alguien que puede representar al país en el mundo y abrir mercados para el país”, dijo Milei, en diálogo con Radio Mitre sobre el exmandatario de Juntos por el Cambio (centroderecha).

Tanto Macri como el ganador de las elecciones primarias del 13 de agosto pasado han compartido reuniones en el pasado, ya que ambos tienen posiciones similares sobre el modo de manejar la economía del país suramericano, como la reducción del gasto público y avanzar en un enfoque antipopulista.

"(Macri) me ha sorprendido muy gratamente, que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de la economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mí, dado el tipo de vínculo que tenemos", indicó el líder libertario respecto de las charlas que han mantenido.