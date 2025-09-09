Israel confirma un ataque contra los líderes de Hamás

El Ejército israelí anunció este martes 9 de septiembre un "ataque preciso contra el liderazgo sénior" del grupo islamista palestino Hamás. Poco antes del anuncio, la cadena catarí Al Jazeera dijo que se habían escuchado explosiones en Doha, la capital de Catar, donde residen varios miembros de alto nivel de Hamás.

Según el canal catarí el ataque tuvo como objetivo una delegación negociadora de Hamás mientras estaba reunida para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Ataque a la delegación negociadora de Hamás durante su reunión en Doha. La reunión fue atacada mientras se discutía la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump de un alto el fuego", aseguró una fuente de alto rango de Hamás a Al Jazeera.

Ataque contra la delegación de Hamás

"Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamás han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", aseguraron las fuerzas israelíes en su mensaje.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, confirmó que Israel atacó a "varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás en Doha" y que Catar ha lanzado una investigación "al más alto nivel" sobre este "cobarde ataque".

En un comunicado, Catar condenó "enérgicamente" esta acción de Israel "contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político en Doha", sin identificar quiénes eran.

"Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes y sus residentes", afirmó el portavoz, que indicó que las fuerzas de seguridad y autoridades competentes empezaron a tomar "las medidas necesarias para contener sus repercusiones, y garantizar la seguridad de los residentes y las zonas circundantes".

"Si bien el Estado de Catar condena enérgicamente este ataque, confirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía. Se están llevando a cabo investigaciones al más alto nivel y se anunciarán más detalles tan pronto como estén disponibles", sentenció Al Ansari.

Negociaciones para un alto el fuego

La noticia llega en pleno impulso a las negociaciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos. Este martes, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, bajo las condiciones de que se libere a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

Hasta ahora, la delegación negociadora de los islamistas ha estado dirigida por Khalil al Hayya, miembro del buró político del grupo que tiene su base en Catar.

En los últimos días, Hamás, que quiere un acuerdo con garantías de que Israel pondrá fin a su ofensiva, ha afirmado que "está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral" y la "retirada completa" de las fuerzas israelíes de Gaza.

