Impactos climáticos en territorios en desarrollo: las mujeres y la crisis del agua

De África a Asia, los territorios que más sufren los impactos climáticos son los que están en desarrollo y especialmente las mujeres, que son las que se encargan de cultivar terrenos, alimentar a las familias y abastecerlas de recursos para beber; cuando las sequías son graves, tienen que recorrer muchos kilómetros en busca de agua, denuncian algunas de ellas.

Impulsar 'cultivos olvidados' contra la desnutrición y la sequía en África Leer más

Con estas palabras, Violet Shivutse, de Kenia, durante una sesión sobre género y clima este miércoles 20 de noviembre de 2024 en la cumbre de países COP29 que se celebra en la capital de Azerbaiyán, ha lamentado la terrible situación que padecen las mujeres de los países pobres y que se ha agravado con el cambio climático del que no son responsables pero sí las grandes víctimas.

Shivutse, fundadora y coordinadora de una red que trabaja con las autoridades locales para hacer cumplir los derechos a la tierra y a la herencia de las mujeres y huérfanos en Kenia, ha explicado hoy que uno de los problemas a los que se exponen las mujeres rurales de África es que no se les involucra en la toma de decisiones, ni siquiera las más básicas y eso complica la posibilidad de poder salir de la pobreza.

"Nuestros padres, cuñados, suegros no nos dejan ni decidir cambiar la cocina contaminante por algún sistema sostenible", ha lamentado.

"No se puede permitir que las arcas maltrechas de las familias rurales en países como los africanos acaben financiando televisores u otros aparatos no necesarios en los hogares solo porque no son las mujeres las que deciden cómo invertir"; el desarrollo sostenible y la transición hacia energías renovables necesitará de la presencia de mujeres en la toma decisiones, ha añadido.

CUATRO DE CADA CINCO DESPLAZADO

La jornada de hoy de la COP29 ha estado dedicada, entre otros asuntos, al impacto climático dependiendo del género. Según datos de Naciones Unidas, con los desastres climáticos extremos, las mujeres y los niños tienen 14 veces más probabilidades de morir que los hombres, a causa del acceso limitado a información, la movilidad, toma de decisiones y recursos,

La FAO advierte de la posibles sequías en América ante la llegada de El Niño Leer más

Se calcula además que cuatro de cada cinco personas desplazadas por impactos climáticos son mujeres y niñas, de acuerdo a dicha organización.

(Leer también: Al menos 55 inmigrantes muertos en tres naufragios cerca de las Islas Canarias)

La transición energética en los países en desarrollo para colaborar en el compromiso mundial de revertir el calentamiento global no será posible sin la participación de las mujeres en la toma de decisiones, ha insistido Violet Shivutse.

Durante su intervención en un evento de la COP29, ha destacado el compromiso femenino de la comunidades rurales en acciones agrosostenibles para proteger los bosques y su compromiso con otras prácticas en defensa del medio ambiente; lo que urge es que las administraciones las incluyan en la toma de decisiones de alto nivel, ha añadido.

En el acto ha intervenido también Ndivile Mokoena, de Sudáfrica, en representación de la ONG Woman for Climate Justice, una organización que en cuestiones de género trabaja para dotar de capacidades a las comunidades locales y sensibilizarlas sobre cómo actuar frente al cambio climático.

SE LES NIEGA RU ROL CLIMÁTICO

Ndivile Mokoena ha asegurado que es fundamental formar a las poblaciones de los países pobres para que permitan a las mujeres colaborar en tareas de la comunidad como las ambientales y no solo las domésticas.

La sequía en el Cuerno de África provoca 3,3 millones de desplazamientos Leer más

En algunos lugares del continente africano, ha explicado, no se ve con buenos ojos que más allá de cuidar a la familia, recolectar o abastecer con alimentos y agua a las comunidades, las mujeres contribuyan con acciones medioambientales fuera del hogar, y es necesario cambiar esa visión.

RELACIONADAS El Cuerno de África padece su peor sequía en 40 años

En su opinión, el nivel de compromiso femenino y dotes de gestión y responsabilidad de las mujeres es fundamental para ayudar a tomar acciones más sostenibles en los países; por ejemplo, para ayudar a tener los ríos más limpios o los bosques mejor cuidados, pero el problema es que muchas veces no se les da permiso para hacerlo, ha lamentado.

Pero no solo en África está el problema; desde Bangladesh, Banseree Mitra, de la Fundación Manusher Jonno (MJF), dedicada a promover los derechos humanos y la buena gobernanza en ese país asiático, ha instado a apoyar a las mujeres para garantizar un mundo mejor.

Ha destacado la capacidad de gestión de las mujeres para garantizar un consumo seguro del agua y ha pedido educación, cooperación climática y más financiación para mejorar la resiliencia a los impactos climáticos en los países en desarrollo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!