Haití lanza ofensiva contra bandas tras masacre de 42 personas

El gobierno promete "neutralizar y aniquilar" a los grupos armados mientras despliega unidades especializadas en seguridad

Fotografía de archivo que muestra a un integrante de la Policía patrullando en Liancourt (Haití).

El Gobierno haitiano anunció este lunes 15 de septiembre de 2025, una serie de medidas para hacer frente al terror de las bandas, en un contexto de deterioro de la crisis de seguridad y después de la muerte de 42 personas en Laboderie, a unos 40 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, durante un sangriento ataque el 11 de septiembre perpetrado por la coalición armada Viv Ansanm.

"Estos criminales, que atacan cobardemente a familias enteras, no triunfarán: la República nunca cederá ante la barbarie", afirmó el Gobierno en un comunicado publicado en Facebook.

Entre las medidas, el Gobierno convocó con carácter de urgencia al Alto Mando de la Policía Nacional de Haití (PNH), y se dieron varias instrucciones, entre ellas el despliegue de unidades especializadas para asegurar la zona y proteger a la población.

Estado promete aniquilación total

Las autoridades prestarán asistencia a las familias víctimas, con apoyo médico, psicológico y humanitario, agregó la información, en el que el Ejecutivo volvió a reafirmar su determinación "de restaurar la paz y la seguridad en todo el territorio nacional", insistiendo en que todas las instituciones del Estado están comprometidas en esta batalla: "las bandas nunca serán más poderosas que la República", afirmó.

"El Estado no retrocederá ante nada. Las bandas serán perseguidas, neutralizadas y aniquiladas. La República permanecerá en pie y los criminales caerán", concluyó el comunicado de prensa.

Por otro lado, este lunes, miembros de la banda Gran Grif demolieron e incendiaron la comisaría de la comuna de Liancourt, en Artibonite.

En videos que circulan por las redes sociales se puede ver a los pandilleros celebrando su hazaña en medio de la severa crisis que afecta desde hace años a Haití, el país más pobre de América.

