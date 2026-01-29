Exagente de Illinois recibe 20 años de prisión por matar a mujer que llamó al 911

Sonya Massey, una mujer que pidió ayuda al 911, fue asesinada por el agente que acudió a su casa

La víctima, Sonya Massey, había llamado al 911 por un presunto merodeador cuando fue abatida en su vivienda.

Un exagente del sheriff de Illinois fue sentenciado a 20 años de prisión por dispararle fatalmente a Sonya Massey, una mujer afroamericana que había llamado al 911 para reportar la presencia de un posible merodeador afuera de su vivienda, en un caso que reavivó el debate nacional sobre la brutalidad policial en Estados Unidos.

El condenado es Sean Grayson, de 31 años, exagente del sheriff del condado de Sangamon, quien recibió la pena máxima permitida por la ley tras ser hallado culpable en octubre por asesinato en segundo grado. Grayson permanece detenido desde que fue acusado formalmente.

Durante la audiencia de sentencia, el exoficial pidió perdón a la familia de Massey y aseguró que tomó “decisiones terribles” la noche del crimen. Su defensa solicitó una condena menor, argumentando que padece cáncer de colon en estado avanzado, una petición que fue rechazada por el tribunal.

El caso que sacudió a la comunidad

El homicidio ocurrió en la madrugada del 6 de julio de 2024, cuando Massey, de 36 años, llamó a los servicios de emergencia desde su casa en Springfield por temor a que alguien rondara su propiedad. Grayson y otro agente acudieron al lugar y, tras ingresar a la vivienda, el encuentro escaló rápidamente.

De acuerdo con las imágenes de la cámara corporal, Massey se encontraba confundida y visiblemente alterada. En medio del intercambio, Grayson disparó contra ella dentro de su propia casa, causándole la muerte. El exagente aseguró que actuó por temor a ser atacado con agua caliente, una versión que fue cuestionada durante el juicio.

Reacción de la familia y la Fiscalía

Los familiares de Massey, incluidos sus padres y sus dos hijos, pidieron al juez que impusiera la pena máxima. Durante la audiencia, relataron cómo sus vidas cambiaron de forma irreversible tras el asesinato.

“El miedo ahora forma parte de nuestra vida cotidiana”, dijo Donna Massey, madre de la víctima, quien afirmó que teme llamar a la policía. La Fiscalía sostuvo que Massey estaría viva si otro agente hubiese respondido a la emergencia y subrayó que el caso evidenció fallas graves en el sistema.

Un fallo que no cerró la herida

Aunque Grayson fue inicialmente acusado de asesinato en primer grado —delito que podría haberle significado cadena perpetua—, el jurado lo declaró culpable de un cargo menor, lo que generó indignación entre los familiares y defensores de derechos civiles.

“El sistema hizo lo que está diseñado para hacer, pero no para nosotros”, expresó una prima de Massey tras conocerse el veredicto.

Impacto nacional y reformas posteriores

El asesinato de Sonya Massey provocó protestas en distintas ciudades y dio paso a una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Como resultado, el condado de Sangamon acordó implementar cambios en la capacitación policial, reforzar protocolos de uso de la fuerza y aumentar la transparencia en los antecedentes de los agentes.

Además, la familia de Massey alcanzó un acuerdo civil de 10 millones de dólares con las autoridades locales. El caso también impulsó modificaciones legales en Illinois para exigir mayor control en la contratación de personal policial.