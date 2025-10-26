Expreso
  Mundo

Marcha España
Miles de mujeres marcharon pidiendo la dimisión de la autoridad de AndalucíaEFE

Escándalo en España: 2.000 afectadas por fallos en mamografías

Multitudinaria protesta exige justicia. Fiscalía ya investiga la negligencia y la posible alteración de historiales clínico

Miles de personas protestaron en Sevilla, España, por un grave fallo en el sistema de detección precoz de cáncer de mama. Esta negligencia ha afectado al menos a 2.000 mujeres en Andalucía, generando una investigación fiscal y acusaciones de ocultamiento de datos.

La presidenta de la Asociación Amama, Ángela Claverol (c), durante la concentraciónJulio Muñoz / EFE

¿Cuál es la acusación contra las autoridades?

La manifestación fue convocada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que agrupa a pacientes y supervivientes. Las participantes se concentraron este domingo frente a la sede del Gobierno regional andaluz, muchas vistiendo camisetas y portando globos rosas, símbolo de la lucha contra esta enfermedad.

Ceremonia de entrega premios Princesa de Asturias

Premios Princesa de Asturias: los reyes de España viven momento de tensión

La crisis sanitaria escaló cuando la Fiscalía de Andalucía anunció la apertura de una investigación formal tras recibir diversas denuncias sobre los fallos en el programa de cribado.

A esta grave situación se suman las acusaciones directas de Amama. La asociación señala a las autoridades sanitarias andaluzas de presuntamente haber borrado o alterado los historiales médicos de las mujeres afectadas, en un intento aparente de ocultar la magnitud del problema.

La indignación movilizó a personas de toda la región. Durante la concentración se corearon lemas como “No es un error, es tu privatización” o “Bonilla dimisión”, dirigidos al presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

En el acto, la actriz Cristina Medina, visiblemente emocionada, se dirigió a las participantes “como afectada”, asegurando que “esto es el principio de la lucha”. La presidenta de Amama, Ángela Claverol, exigió justicia con un clamor contundente: “Queremos morirnos de viejas, no de cáncer”.

Mamografías España
Marcha por escándalo en mamografías.EFE

Respuesta del Gobierno 

Aunque políticos de izquierda presentes en la marcha cedieron el protagonismo a las mujeres , un portavoz del Gobierno regional calificó la protesta como un “fracaso absoluto”.

