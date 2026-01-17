Empresarios ucranianos resisten los masivos apagones provocados por ataques rusos

Cortes están llevando a empresas al borde del colapso, mientras los propietarios lidia con un suministro poco confiable

Los generadores, utilizados por los negocios locales para seguir operando en Ucrania, requieren mantenimiento y reparaciones regulares.

Los cortes de energía prolongados e impredecibles provocados por los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania están llevando a muchas pequeñas empresas al borde del colapso, mientras los propietarios lidian con un suministro eléctrico poco confiable y costos crecientes en medio de un frío intenso.

A pesar de la crisis energética, muchos cafés, tiendas y otros negocios siguen abiertos. Para ello, a menudo dependen de generadores eléctricos de combustible, que llenan las calles de un fuerte ruido y requieren supervisión y reparaciones periódicas.

Si bien las empresas más grandes cuentan con mayores reservas para adaptarse a los tiempos difíciles, las más pequeñas se encuentran en una situación especialmente precaria, y algunas han cerrado temporalmente o están trasladando sus negocios a Internet siempre que sea posible.

Más que solo un negocio

"Si esto se prolonga durante meses, probablemente tendré que cerrar", dijo Ksenia Kleinos, propietaria del café "Dzendzik" en la ciudad de Leópolis (oeste del país).

Para Kleinos, una residente desplazada de la ciudad de Berdiansk, ocupada por Rusia, en la región de Zaporiyia, el café ha sido más que un proyecto comercial desde que abrió hace tres años.

El café, parte clave de la nueva vida que ha construido tras huir de la amenaza rusa, ha atraído a muchos ucranianos desplazados, con su interior lleno de pinturas, fotografías y otros recordatorios de la amada ciudad natal.

Ksenia Kleinos, fundadora de la cafetería "Dzendzik" en Lviv, Ucrania, la ve como algo más que un simple negocio. Rostyslav Averchuk

En un barrio animado, cerca de universidades y hospitales, también ha construido una clientela fiel aficionada a su café, otras bebidas y una ambiente acogedor.

Sin embargo, la emergencia energética lo ha golpeado duramente. El café sigue dependiendo en gran medida del calendario de cortes de electricidad que publica cada noche el operador local de la red eléctrica, que raciona la escasa electricidad entre hogares y negocios.

La barista Tetiana mantiene la cafetería abierta durante los cortes de luz, sirviendo té caliente en termos a clientes ocasionales. Pero la máquina de espresso, el corazón de la cafetería, no puede funcionar sin electricidad.

"Trabajamos cinco horas o menos en lugar de doce, por lo que los ingresos se reducen en aproximadamente dos tercios", señala Kleinos, mientras una lámpara parpadea debido a la inestabilidad del voltaje. La máquina de espresso también sufre sobrecargas de tensión y el personal debe purgar el vapor regularmente para evitar averías.

Aumento de los costos Kleinos planea comprar un generador eléctrico y busca maneras de reducir el gasto inicial. Si bien esto prolongará el tiempo de funcionamiento y protegerá los electrodomésticos de caídas de tensión, conlleva sus propios riesgos.

Kleinos teme que los numerosos vecinos del café en el edificio de tres plantas protesten por el ruido del generador y los gases que emite.

