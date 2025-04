Elon Musk respalda el cheque de estímulo: ¿Quiénes se quedan sin los 5.000 dólares?

El 'DOGE Dividend' promete 5.000 dólares a contribuyentes, pero excluiría a no declarantes y depende del Congreso.

En las últimas semanas, Elon Musk, el magnate de Tesla y SpaceX, ha generado titulares al apoyar públicamente la idea de un cheque de estímulo económico conocido como "DOGE Dividend". Este concepto, que surgió originalmente de James Fishback, un gestor de inversiones, propone devolver a los contribuyentes estadounidenses una parte de los ahorros generados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump y liderada por Musk. Sin embargo, aunque la cifra de 5.000 dólares por persona ha captado la atención del público, no todos podrían recibir esta cantidad, e incluso hay quienes podrían quedarse fuera por completo.

El plan, que aún está en fase de discusión, plantea destinar el 20% de los ahorros obtenidos por DOGE a los contribuyentes como una especie de dividendo. Musk ha afirmado que, a diferencia de los cheques de estímulo de la era COVID, estos no aumentan la inflación, ya que se financiarán exclusivamente con los recortes logrados, no con deuda adicional. En una entrevista, Musk y su equipo estimaron que DOGE ya ha ahorrado cerca de 130.000 millones de dólares, lo que equivaldría a unos 800 dólares por contribuyente si se distribuye hoy. Sin embargo, la cifra de 5.000 dólares sigue siendo una meta ambiciosa que dependería de ahorros mucho mayores, algo que aún no se ha concretado.

¿Quiénes podrían quedarse sin este beneficio?

Aunque los detalles de elegibilidad no están definidos, pero bajo la propuesta de Fishback, el cheque estaría dirigido a "contribuyentes trabajadores", lo que sugiere que solo aquellos que pagan impuestos federales sobre la renta serían considerados. Esto incluiría a millones de estadounidenses que no presentan declaraciones de impuestos, como personas de bajos ingresos, jubilados o estudiantes sin empleo formal. Además, James Fishback ha advertido que la cantidad final podría no llegar a los 5.000 dólares, dependiendo de cuánto logre ahorrar DOGE en realidad, lo que se vuelve una incertidumbre al monto que cada persona podría recibir.

Otro obstáculo importante es que el plan requiere la aprobación del Congreso. Con un legislativo dividido y debates sobre el impacto económico de más estímulos, la propuesta podría enfrentar resistencia, especialmente de quienes temen que distribuir efectivo avive la inflación, un problema que aún preocupa a economistas tras la pandemia.

Por ahora, el respaldo de Musk al cheque de estímulo ha generado entusiasmo entre sus seguidores, pero también escepticismo. Si bien DOGE sigue avanzando en su misión de recortar gastos la realidad es que el DOGE sigue siendo una idea. Los contribuyentes esperan ansiosos, pero muchos podrían descubrir que, incluso si se aprueba, no todos verán los 5.000 dólares en sus bolsillos.

