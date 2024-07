Elecciones en Venezuela: hijo de Maduro dice que dejarán el poder si pierden

Las elecciones presidenciales de Venezuela están a la vuelta de la esquina, y el mundo se mantiene expectante sobre lo que pasará este 28 de julio. Según las últimas encuestas, de los diez candidatos, hay dos que figuran como favoritos: Nicolás Maduro, actual presidente y aspirante a la reelección, y Edmundo González, el candidato que aglutina a las fuerzas de oposición.

En medio de este proceso electoral atípico, en el que por primera vez en 25 años el chavismo corre el peligro de perder el poder, muchos se preguntan cómo reaccionará el oficialismo si no gana la votación.

En declaraciones con el diario El País, este miércoles 24 de julio, Nicolás Maduro Guerra, hijo del primer mandatario Nicolás Maduro Moros y diputado del estado La Guaira de la Asamblea Nacional, afirmó que si pierden la elección ante Edmundo González, el chavismo entregará el poder y pasará a ser oposición.

"Si Edmundo gana, entregamos y seremos oposición, listo. No nací en la presidencia, mi papá no nació siendo presidente. Yo nací en el Valle, estudié en un colegio público. Y si todo acaba para ser oposición, somos. Yo no sé si nos aguantan de oposición, somos un fastidio", dijo Maduro Guerra.

Sin embargo, afirma que están convencidos de que ganarán la elección presidencial de este domingo 28 de julio en el que alrededor de 21 millones de venezolanos irán a las urnas para elegir al que liderará el país por los próximos seis años.

Asimismo, el hijo de Maduro aseguró que el chavismo siempre ha admitido sus derrotas electorales y mencionó ejemplos como el referéndum constitucional de 2007 y las elecciones parlamentarias de 2015. Además, hizo un llamado para que Venezuela amanezca en paz el día siguiente a las elecciones, sin importar cuál sea el resultado.

Sobre las encuestas que ponen como favorito a Edmundo González

En Venezuela, las encuestas más serias coinciden en que el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González, es el favorito para ganar la elección presidencial. González tiene el respaldado de la líder opositora María Corina Machado.

Maduro Guerra no reconoce los resultados que arrojan estas encuestas y afirma que durante todo el proceso electoral nunca han conocido de números que los coloquen como perdedores de la votación. Declaró que, según su estimación más prudente, el actual mandatario lleva una ventaja de entre el 8 y el 10 %.

"A nosotros nos dicen la victoria que va a ser holgada (...). Nosotros nunca hemos tenido cifras en este año que nos den por debajo. Nunca. Ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Se pudo hablar en algún momento de las cifras más conservadoras de algún tipo de empate técnico", respondió.

Maduro dice que su victoria será contundente

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles 24 de julio que su victoria en las elecciones del próximo domingo, donde busca un tercer mandato consecutivo, sorprenderá al mundo entero, considerándola un triunfo "contundente".

"Que se preparen en Madrid, en Washington y en Miami porque la victoria del domingo va a asombrar al mundo entero, va a ser la victoria electoral más bonita, más grande de la historia electoral de Venezuela", dijo Maduro.

