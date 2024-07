Elecciones en Venezuela: todo lo que debes saber antes de la votación

Son unas elecciones cruciales. El próximo domingo 28 de julio, aproximadamente 21 millones de venezolanos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República, quien dirigirá el país durante los siguientes seis años.

Tras 25 años de chavismo, el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra en su momento más vulnerable, con una oposición unida y bien organizada. Por primera vez, todas las encuestas serias y reconocidas indican que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, es el favorito de la elección.

El actual régimen autoritario de Venezuela ha impuesto numerosos obstáculos para limitar la participación libre de los ciudadanos en el proceso electoral. Es el caso de María Corina Machado, quien ganó abrumadoramente las elecciones primarias de la oposición, pero que no pudo inscribirse como la candidata de la coalición para enfrentar a Maduro debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano anunció que tenía una prohibición para ejercer cargos públicos.

¿Cuántos candidatos presidenciales hay en Venezuela para las elecciones del 28 de julio?

Diez candidatos están en carrera por la presidencia de Venezuela, pero solo dos dominan la intención de voto según encuestas recientes: el actual presidente Nicolás Maduro, buscando la reelección, y Edmundo González Urrutia, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), respaldado por la líder opositora María Corina Machado.

Edmundo González junto a María Corina Machado, ambos lideran la oposición al régimen de Nicolás Maduro. INSTAGRAM @EGONZALEZURRUTIA

¿Por qué Nicolás Maduro aparece 13 veces en la papeleta electoral?



El nombre del presidente Nicolás Maduro ocupará múltiples espacios en la papeleta presidencial de Venezuela, contrastando con la menor visibilidad de sus rivales, incluyendo al principal candidato de la oposición. La boleta electoral contará con la participación de 38 partidos políticos, lo cual se presenta como un intento de dar legitimidad y carácter democrático al proceso electoral, a pesar de las críticas que cuestionan su equidad.

El diseño de la papeleta es una de las estrategias que Maduro podría estar utilizando para favorecer sus posibilidades electorales. Staffan Darnolf, de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales con sede en las cercanías de Washington y que brinda asesoramiento a más de 30 países en materia electoral, comentó: "Nunca hemos visto algo similar a esto".

Según muchos críticos del gobierno de Maduro, la distribución de la papeleta electoral es vista como una estrategia más del gobierno autoritario para influir en el resultado electoral a su favor, a pesar de que las encuestas indican un sólido respaldo hacia la oposición.

Maduro figura trece veces en la papeleta electoral. CNE Venezuela.

Nicolás Maduro aspira llegar a su tercer mandato presidencial

Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela, se encuentra en la contienda electoral del próximo 28 de julio para alcanzar un tercer mandato presidencial, en un contexto político y económico de gran complejidad para el país sudamericano.

Maduro, quien asumió la presidencia en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, ha enfrentado múltiples desafíos durante su gestión, incluyendo una profunda crisis económica marcada por la hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, así como una migración masiva de venezolanos buscando mejores condiciones de vida en el extranjero.

¿Cómo llegó Nicolás Maduro a ser presidente de Venezuela?

Tras el fallecimiento de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013 debido a un cáncer, Nicolás Maduro asumió como presidente interino hasta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó elecciones para el 14 de abril de 2013. En ese momento, Maduro estaba estrechamente vinculado al legado de Chávez y representaba su continuidad.

Con una participación electoral cercana al 80%, Maduro ganó las elecciones de 2013 con el 50,61% de los votos, frente al candidato Henrique Capriles, que obtuvo el 49,12%.

En 2018, se presentó nuevamente a elecciones para un segundo mandato consecutivo y derrotó al candidato de la oposición, Henri Falcón. Sin embargo, la oposición venezolana y numerosos países de la comunidad internacional desconocieron su victoria. El 10 de enero de 2019, Maduro comenzó un nuevo periodo presidencial de seis años, que concluirá el 10 de enero de 2025.

¿Qué podría pasar si Maduro pierde la elección del 28 de julio?

Frente a una derrota cada vez más probable, la actitud de Nicolás Maduro no calma precisamente a los venezolanos. Hasta ahora, no ha mencionado la posibilidad de negociación o transición. Sin embargo, ha afirmado que no entregará el control militar a lo que él llama un 'oligarca', en referencia a González Irrutia.

El 16 de julio, Maduro subrayó la importancia de asegurar una victoria contundente: "El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo".

Este 23 de julio, señaló que la advertencia sobre que habrá un "baño de sangre" en la nación caribeña si pierde las elecciones fue una "reflexión" y -añadió- que si alguien se asustó por esta declaración que "se tome una manzanilla".

Maduro y el apoyo de la Fuerza Armada

Durante un acto de campaña, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó contar con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de cara a las elecciones presidenciales del próximo domingo, donde busca la reelección.

"Tengo la experiencia, estoy preparado, tengo a este pueblo hermoso y valiente, tengo el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los militares, tengo el apoyo de la unión cívico-militar-policial, soy Nicolás Maduro Moros y ganaré las elecciones presidenciales el próximo domingo, 28 de julio", dijo.

El presidente de Venezuela y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, durante un acto de campaña en Caracas. EFE.

Edmundo González, el candidato de la oposición que lidera las encuestas

En medio de un panorama político tenso y polarizado, González ha emergido como una figura prominente de la oposición en Venezuela, desafiando al presidente Maduro en su intento por alcanzar la presidencia del país. González se presenta como una alternativa sólida frente al actual gobierno.

