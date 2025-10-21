El vicepresidente de EE. UU. visita Israel para reforzar el acuerdo sobre Gaza

La visita busca consolidar el cese al fuego, mientras Trump amenaza con "erradicar" a Hamás de romper la tregua

El vicepresidente de EE. UU. JD Vance habla durante una rueda de prensa en una ubicación no revelada en el sur de Israel, 21 de octubre de 2025.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aterrizó en Israel el martes 21 de octubre de 2025, para fortalecer el frágil alto el fuego en Gaza, después de que Donald Trump amenazara con "erradicar" al movimiento islamista Hamás si incumple el acuerdo.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, ya estaban en Tel Aviv, donde se reunieron con rehenes israelíes liberados por Hamás tras dos años de cautiverio en Gaza.

"Juntos, la Tierra Prometida y la Tierra de la Libertad, podemos asegurar un futuro mejor, incluida la liberación de los 15 rehenes restantes", publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en las redes sociales.

Vance se reunirá con Witkoff, Kushner y expertos militares estadounidenses que monitorean la tregua. Según medios israelíes, conversará también con líderes israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, el miércoles en Jerusalén.

Netanyahu, quien se encuentra bajo presión de los sectores más radicales de su gobierno para que abandone el acuerdo y reanude los combates, afirmó el lunes que él y Vance discutirían "los desafíos de seguridad que enfrentamos y las oportunidades diplomáticas que tenemos ante nosotros".

El jefe de inteligencia de Egipto, Hasan Rashad, se reunió este martes en Jerusalén con el mandatario israelí buscando también apuntalar el frágil cese el fuego.

Rashad también tiene previsto un encuentro con Witkoff, informó Extra News, el medio egipcio vinculado al Estado.

Las Brigadas de Al Qasam -brazo armado de Hamás- entregarán a las 21.00 hora local (18.00 GMT) de esta noche a Israel, a través del Comité de la Cruz Roja, los cuerpos de otros dos rehenes. https://t.co/4Q4gmJaeVw — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 21, 2025

Difícil acuerdo

Tras afirmar que Hamás mató a dos soldados el domingo y acusar al grupo de retrasar la entrega de los cuerpos de los rehenes, Israel lanzó una oleada de bombardeos que mataron a 45 palestinos, informó el Ministerio de Salud del territorio, gobernado por el movimiento islamista.

Las joyas "de la Corona" del Louvre: ocho minutos de un espectacular robo Leer más

Posteriormente, Israel aseguró que había "renovado la aplicación" del alto el fuego.

A pesar de la violencia del fin de semana, ambos bandos dijeron que respaldaban la tregua. Israel confirmó la entrega de los restos de otro rehén, identificado el martes como el suboficial Tal Haimi.

Con este, Hamás restituyó 13 de los 28 cadáveres de rehenes que debía volver a Israel como muy tarde el 13 de octubre, 72 horas después del inicio de la tregua.

La oficina de Netanyahu insistió en un comunicado que Hamás debe entregar los restos de todos los rehenes para implementar el acuerdo de alto el fuego.

El negociador jefe de Hamás, Jalil al Hayya, precisó que el movimiento palestino se toma en serio la recuperación de los 15 cuerpos de rehenes restantes, pero advirtió que el nivel de destrucción en el territorio obstaculiza la búsqueda.

"Jugando con ambos enfoques"

"La dinámica se mantiene en un tira y afloja", declaró a AFP Mairav Zonszein, analista sobre Israel del International Crisis Group (ICG). "Por un lado, Trump permite que Israel haga lo que quiera y, por otro, al final, quiere que se mantenga el alto el fuego", añadió.

"Netanyahu está jugando con ambos enfoques (...) Habla de paz y de darle una oportunidad... Y, al mismo tiempo, bombardea Gaza e intenta condicionar la ayuda de nuevo", añadió.

El emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, condenó el martes "todas las violaciones y prácticas israelíes en Palestina", en un mensaje a los legisladores.

Por su parte, Trump afirmó que las naciones aliadas en Oriente Medio "acogerían con agrado la oportunidad", a petición suya, "de entrar en GAZA con una gran fuerza para 'poner en orden a Hamás' si Hamás continúa actuando mal".

#ÚLTIMAHORA | Hamás entregará esta noche los cuerpos de otros dos rehenes a Israel. pic.twitter.com/c3rEZnOmZM — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 21, 2025

Respuesta firme

El ejército israelí aseguró que, tras los ataques del domingo, volvió a cumplir con el alto el fuego, pero que "responderá con firmeza ante cualquier violación".

Hierro de Simandou: la esperanza económica de Guinea comienza a minarse Leer más

De su lado, Hamás acusó a Israel de inventar "pretextos" para reanudar la guerra.

El alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, también propuso una ambiciosa hoja de ruta para el futuro de Gaza, pero su implementación enfrenta desafíos.

RELACIONADAS Argentina oficializa millonario financiamiento de EEUU a días de cruciales elecciones

Según el plan de 20 puntos de Trump, las fuerzas israelíes se han retirado más allá de la llamada "Línea Amarilla".

Esto les deja con el control de aproximadamente la mitad de Gaza, incluyendo las fronteras del territorio, pero no de sus principales ciudades.

El conflicto estalló con el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dejó 1.221 muertos en el lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance de AFP basado en datos oficiales.

La ofensiva israelí en represalia se ha cobrado 68.229 vidas en Gaza, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio, que la ONU considera fiables.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!