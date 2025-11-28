Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Superman
Personaje. Leonardo Muylaert en su visita en Ghana, alegrando a niños.AFP

El "Superman brasileño" devuelve la esperanza a niños enfermos en África

Leonardo Muylaert, vestido de superhéroe, tiene un compromiso solidario

El servicio de oncología pediátrica del hospital universitario Korle Bu de Accra, la capital de Ghana, caracterizado por pasillos silenciosos, respiraciones laboriosas y padres aferrados a la esperanza, cambió brevemente de ambiente con la llegada de un hombre apodado el "Superman brasileño".

Te puede interesar Nevadas y frío extremo complicarán la temporada récord de viajes en Estados Unidos

Leonardo Muylaert, de 2,03 metros de altura, vestido con el emblemático traje azul, amarillo y rojo de las películas de Superman de los años 80, terminó el viernes una semana de visitas en Ghana, en su primer viaje a África.

Pac-Man en el Macy’s Thanksgiving Day Parade

Los mejores momentos del Macy’s Thanksgiving Day Parade en Nueva York | Fotos

Leer más

Durante varias horas, los gritos de alegría sustituyeron a la pesadumbre en este servicio del hospital.

Los niños conectados a goteros se incorporaron por primera vez en días, otros, demasiado débiles para levantarse, esbozaron tímidas sonrisas.

Por todas partes, los niños agarraron las manos del "Superman brasileño".

Los padres se apresuraron a tomar selfies. El personal médico llenó los pasillos, muchos de ellos con el teléfono en la mano para inmortalizar el momento.

"Fue de cama en cama, prestando atención a cada niño", contó una enfermera. "En algunos casos es la primera vez que los vemos sonreír en semanas", agregó.

Para Regina Awuku, de 35 años, cuyo hijo de cinco años lucha contra la leucemia, el momento fue un milagro. "Mi hijo estaba tan feliz de ver a Superman. Esto significa mucho para nosotros", confesó a AFP.

"Estaba tumbado, inmóvil, pero encontró la energía para levantarse en cuanto lo vio. Llevábamos mucho tiempo esperando esa sonrisa", explicó.

RELACIONADAS

Plantar una semilla

Leonardo Muylaert, abogado de oficio, dijo haber elegido deliberadamente Ghana para celebrar su cumpleaños. "Me siento cercano a la cultura, al legado y a la alegría" del país, declaró.

Su fama se disparó tras la CCXP 2022, un gran festival de cultura pop, cuando se hizo viral un video del escritor Mark Waid, asombrado por su parecido con Clark Kent.

Muylaert encargó entonces un traje y convirtió esa repentina fama en un compromiso solidario, visitando a grupos vulnerables desde Ecuador hasta Australia.

Incendio en Hong Kong

Incendio en Hong Kong: Aumentan a 75 los muertos y 279 desaparecidos

Leer más

En Accra, después del hospital, visitó un taller de prótesis en las afueras, donde varios niños amputados gritaron "¡Superman!" al verlo unirse a su partido de fútbol.

Para Akua Sarpong, fundadora de la ONG Lifeline for Childhood Cancer Ghana, el efecto fue inmediato. "El día estuvo lleno de alegría", afirmó.

Muylaert dijo que esta visita reforzó su convicción en el poder de los pequeños gestos.

"Todo el mundo puede ser un héroe...No hace falta una capa. La felicidad atrae. La sonrisa en sus rostros cambia el mundo", declaró a AFP.

"Hemos plantado una semilla...la idea es propagar la felicidad por todas partes. Puede que no cambiemos todo el mundo, pero si inspiramos a una persona, esta inspirará a otra", indicó este Superman solidario antes de regresar a Brasil.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Empapados y desplazados, así viven los gazatíes el invierno

  2. ¿Qué necesita Independiente del Valle para ser campeón de LigaPro ante Liga de Quito?

  3. El "Superman brasileño" devuelve la esperanza a niños enfermos en África

  4. Lluvias y calor intenso: Así estará el clima en Ecuador este 28 de noviembre

  5. Guayaquil amaneció con una intensa lluvia este viernes 28 de noviembre

LO MÁS VISTO

  1. Bryan Soria: revelan nuevos detalles del crimen en un Porsche en Samborondón

  2. Retrasos en devolución del IVA: Finanzas afirma que ha pagado más que en 2024

  3. Devolución IVA: los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad

  4. Pabel Muñoz anticipa cambios en su equipo de trabajo: ¿a quiénes pidió la renuncia?

  5. Feriado de Año Nuevo 2026 en Ecuador: Gobierno confirma puente de cuatro días

Te recomendamos