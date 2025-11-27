El "efecto lujo": la biodiversidad también es cuestión de clase en las ciudades.

En las grandes ciudades, los barrios más ricos suelen tener más árboles, más aves y, en definitiva, más espacios verdes. Este fenómeno, conocido como “efecto lujo”, revela una desigualdad ambiental que se repite desde Nueva York a Londres y de Pekín a Ciudad del Cabo: el acceso a la naturaleza también depende del bienestar económico.

Un estudio coordinado por la Universidad de Turín aporta una nueva perspectiva: la desigualdad ecológica dentro de las ciudades. “La biodiversidad urbana es clave para entender las interacciones entre las personas y la naturaleza y cómo podemos convivir en armonía con ella”, explica a EFE Irene Regaiolo, bióloga y autora principal de la investigación.

El trabajo, publicado en la revista científica People and Nature, analiza más de un centenar de estudios internacionales y confirma una tendencia: los barrios más acomodados tienden a albergar una mayor biodiversidad, mientras que las zonas desfavorecidas suelen ser más grises y pobres en vegetación.

El “efecto lujo” se puede observar en muchas ciudades, pero Regaiolo destaca que “no es universal”, sino que depende del contexto urbano y geográfico, y de las necesidades socioeconómicas de cada población.

Según la investigadora, la mayoría de los estudios sobre este fenómeno proceden del norte global —Norteamérica y Australia—, lo que deja lagunas sobre lo que ocurre en las ciudades del sur.

“Los países en vías de desarrollo suelen tener otras prioridades”, observa, como el acceso a la alimentación o la seguridad, “cuestiones que en el norte no representan un problema inmediato para la mayoría de la población”.

Las dinámicas urbanas son distintas

Por eso, las dinámicas urbanas son “distintas”, aunque comparten desigualdades parecidas: centros ricos frente a periferias pobres, donde la diferencia de acceso a la naturaleza se traduce, según explica, en injusticia ambiental.

El estudio, enmarcado en el Objetivo 11 de la Agenda 2030 de la ONU, apunta a un desafío creciente: cómo diseñar ciudades más sostenibles, inclusivas y equitativas, capaces de conciliar las necesidades sociales con las ambientales.

“Si queremos que las ciudades del futuro cumplan esos objetivos, debemos avanzar en una dirección que concilie las necesidades ambientales y sociales”, opina. El estudio advierte también sobre otro fenómeno: la llamada gentrificación verde.

Para intentar reducir el “efecto lujo”, algunos investigadores proponen “crear espacios verdes públicos en los barrios marginales”, pero Regaiolo piensa que es ”una solución un poco simplista” porque puede provocar el “aumento del valor inmobiliario”, encareciendo el barrio y volviéndolo inaccesible para sus habitantes.

Para evitarlo, los autores proponen soluciones más integrales: huertos urbanos, jardines comunitarios y proyectos de ciencia ciudadana que involucren directamente a la población local, consiguiendo espacios que, además de conservar la biodiversidad, fortalecen los lazos sociales, crean empleos verdes y refuerzan el sentido de pertenencia, señala.

Actualmente, más de la mitad de la población mundial reside en zonas urbanas, una tasa que la ONU prevé que alcance el 70 % en 2050, lo que significa que “para muchas personas, la ciudad podría ser el único espacio donde experimentar la naturaleza”, afirma Regaiolo.

