El futuro político de Le Pen se define en juicio por malversación de fondos europeos

La apelación por el fraude de 4,4 millones ya está en marcha. Sonriente y sin declarar, enfrenta una inhabilitación de 5 años

La líder del partido parlamentario Rassemblement National (RN), Marine Le Pen (L), llega al palacio de justicia de París en París, Francia, 13 de enero de 2026

La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen acudió este martes, 13 de enero de 2026, a la apertura del juicio en apelación por financiación ilícita de su partido con fondos del Parlamento Europeo, en el que se decide su futuro político y sus opciones a presentarse por cuarta vez a la conquista del Elíseo.

Condenada a cuatro años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento, en primera instancia y, sobre todo, a cinco de inhabilitación con aplicación preventiva, Le Pen busca una sentencia que le permita concurrir a las presidenciales de 2027.

Sonriente, vestida de azul oscuro, acompañada de los dos abogados que la representarán en este proceso, la líder ultraderechista entró en la sala de audiencias sin hacer declaraciones a la enorme cantidad de medios que se habían dado cita en las puertas del mismo.

Una vez comenzado el juicio, fue la primera en ser llamada por la presidenta del tribunal y tomó asiento en el primer banquillo destinado a los acusados.

Además de a título personal, Le Pen comparece también en nombre de su partido y así se lo hizo saber la presidenta durante la lectura del acta de acusación, incluida la sentencia dictada en marzo pasado por el tribunal correccional de París.

En ese dictamen, los jueces consideraron probado que la líder ultraderechista heredó de su padre e impulsó un sistema de financiación ilegal de su partido gracias al dinero que el Parlamento Europeo le atribuía para el pago de asistentes de los eurodiputados.

Cuatro millones para un guardaespaldas

En total, más de 4,4 millones de euros entre 2004 y 2016 con los que cubrieron, a través de esa partida para asistentes parlamentarios, gastos de personal que trabajaba para el partido, como su propio guardaespaldas.

Solo la mitad de los 24 condenados en marzo, entre parlamentarios europeos y asistentes, han recurrido la sentencia, mientras que el resto la aceptaron, lo que mina los argumentos de la defensa.

Le Pen, que tiene previsto mantener durante el mes de duración del juicio su actividad parlamentaria, muy nutrida en unos días en los que se votarán dos mociones de censura contra el Gobierno, tiene programada su declaración la semana que viene.

En paralelo al juicio, la líder ultraderechista participará en actos de campaña de las municipales de marzo.

Le Pen, de 57 años, que pasó a la segunda vuelta en las dos últimas presidenciales, aunque en ambas fue derrotada por Emmanuel Macron, parte como favorita de las encuestas para las de 2027.

En caso de que la Justicia le impida presentarse, ya ha anunciado que será su delfín político, Jordan Bardella, de 30 años, quien encabece el cartel electoral de la ultraderecha.

Cabeza de lista de las europeas de 2024, en las que su partido resultó ganador, Bardella también lidera las encuestas para las presidenciales del año próximo.

