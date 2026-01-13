Groenlandia y la OTAN: el plan para frenar el deseo anexionista de Donald Trump

La Unión Europea y de la OTAN han intensificado esfuerzos diplomáticos y estratégicos para contener las crecientes presiones

Un paisaje helado de Groenlandia, que está en el centro del interés de Estados Unidos.

En un giro inédito de la política atlántica, los líderes de la Unión Europea y de la OTAN han intensificado esfuerzos diplomáticos y estratégicos para contener las crecientes presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que insiste en hacerse con el control de Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca y miembro de la Alianza Atlántica.

La crisis se desató de nuevo cuando Trump, en declaraciones públicas recientes, afirmó que Estados Unidos hará algo con respecto a Groenlandia, “les guste o no”, argumentando que los intereses estratégicos en el Ártico —especialmente frente a Rusia y China— requieren una postura activa de Washington.

La posición de Groenlandia y Dinamarca

Las autoridades groenlandesas han sido tajantes: no aceptarán bajo ninguna circunstancia una transferencia de soberanía hacia EE. UU. ni una ocupación unilateral.

En un comunicado oficial, el gobierno local reiteró que la defensa del territorio debe garantizarse dentro del marco de la OTAN y la legalidad internacional, rechazando de plano cualquier intento de anexión.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha subrayado que “entendemos las preocupaciones por la seguridad en el Ártico, pero nuestra seguridad pertenece a la OTAN, no a una sola potencia.”

Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió que un ataque militar estadounidense contra un aliado de la OTAN sería “el fin de todo”, en referencia al sistema de seguridad transatlántico construido desde 1949.

La respuesta y la estrategia de la OTAN

Este lunes, los ministros de exteriores de la OTAN y sus principales aliados europeos, encabezados por Alemania y el Reino Unido, presentaron una iniciativa para reforzar la presencia aliada en Groenlandia y el Ártico, como una forma de disuadir cualquier intento de alteración unilateral del statu quo.

Aunque aún no se han detallado misiones concretas, la Alianza trabaja en recomendaciones para incrementar vigilancia, ejercicios conjuntos y cooperación militar ampliada en la región. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que se están evaluando “pasos adicionales” para asegurar la estabilidad del extremo norte.

Reacciones internacionales

La Unión Europea ha expresado su apoyo firme a Dinamarca y Groenlandia, insistiendo en que solo los groenlandeses determinan su futuro, sin injerencias externas. Incluso se ha sugerido explorar caminos para ampliar la cooperación europea en defensa dentro de la isla para equilibrar las tensiones.

En el Congreso estadounidense, tanto demócratas como algunos republicanos han criticado a Trump por esta escalada, señalando que un intento de anexión podría fracturar la alianza atlántica y desencadenar una crisis diplomática sin precedentes.

En las próximas horas se espera una reunión en Washington convocada por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, con la participación de representantes de Dinamarca y Groenlandia, así como líderes del Departamento de Estado, en un intento por rebajar las tensiones y discutir garantías de seguridad conjuntas.

