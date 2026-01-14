El FBI allana vivienda de periodista del Washington Post por filtración de datos

En un procedimiento calificado como "inusual y agresivo" por el diario The Washington Post, agentes del FBI allanaron este miércoles 14 de enero, la vivienda de la periodista Hannah Natanson. La intervención forma parte de una investigación federal contra un contratista acusado de la retención ilegal de documentos clasificados de inteligencia.

Natanson, reconocida con el Premio Pulitzer en 2022 y actual encargada de la cobertura de la administración de Donald Trump, se convierte en el centro de una controversia sobre la libertad de prensa en Estados Unidos tras el registro de su propiedad en Virginia.

Incautación de equipos y el origen de la investigación

Durante el operativo, las autoridades federales confiscaron el teléfono móvil, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente de la reportera. Según el propio rotativo, el objetivo principal de la investigación no es Natanson, sino Aurelio Pérez Lugones, un administrador de sistemas en Maryland procesado por el presunto acceso y sustracción de información confidencial del Gobierno.

Hasta el momento, el FBI ha evitado emitir pronunciamientos oficiales sobre el alcance del registro o el estado actual de las evidencias recolectadas en el domicilio de la comunicadora.

Cambio de políticas sobre el acceso a fuentes periodísticas

Este allanamiento ocurre bajo un nuevo marco jurídico tras la decisión de la fiscal general, Pam Bondi, quien en abril pasado anuló las restricciones implementadas durante la administración de Joe Biden. Dicha normativa protegía los registros telefónicos y digitales de los periodistas ante intentos gubernamentales por identificar a funcionarios que filtraran información confidencial.

Con la derogación de esta política, las fuerzas del orden han recuperado la facultad de rastrear comunicaciones de trabajadores de prensa en el marco de indagaciones de seguridad nacional, un giro que ha encendido las alarmas en diversas organizaciones de derechos civiles y gremios periodísticos.

