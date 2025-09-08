El crucero más grande del mundo comenzará a operar por primera vez en 2026

Legend of the Seas, el crucero más grande del mundo, iniciará operaciones en 2026 con rutas por el Mediterráneo y el Caribe

El Legend of the Seas flotó por primera vez en Finlandia y comenzará a operar en 2026 con capacidad para 7.600 pasajeros.

La industria de cruceros se prepara para recibir a una nueva leyenda de la navegación: el Legend of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo. Con más de 250 mil toneladas de peso y capacidad para transportar a 7.600 pasajeros, esta embarcación marca un hito en la historia del turismo marítimo global.

(Te invitamos a leer: Inauguran en Miami una terminal de cruceros biométrica para 36.000 pasajeros diarios)

La nave flotó por primera vez el 2 de septiembre de 2025 en el astillero Meyer Turku, en Finlandia, y comenzará su operación comercial entre junio y septiembre de 2026.

RELACIONADAS La nave Ms World Explorer inauguró la temporada de cruceros en Ecuador

El Legend of the Seas pertenece a la clase Icon de Royal Caribbean International y cuenta con 18 cubiertas, siete piscinas, cinco restaurantes principales y decenas de espacios de entretenimiento. Su infraestructura incluye un parque acuático llamado Category el más grande instalado en una embarcación de este tipo y una zona de actividades suspendidas conocida como Crown’s Edge.

Además, incorpora sistemas de propulsión eficiente, tratamiento de aguas residuales y automatización de funciones clave, alineándose con los estándares internacionales de sostenibilidad.

Crucero Legend of the Seas con espacios diseñados para albergar a miles de pasajeros. DELTA CRUISES

Itinerarios por el Mediterráneo y el Caribe

Según el cronograma oficial, el crucero iniciará su temporada inaugural en el Mediterráneo occidental, con salidas desde Barcelona y escalas en puertos turísticos de alto perfil. A partir de noviembre de 2026, operará en el Caribe desde Fort Lauderdale, Florida, incluyendo paradas en el destino privado Perfect Day at CocoCay, en las Bahamas.

Los itinerarios contemplan recorridos de seis a ocho noches, adaptados a la demanda de viajeros que buscan experiencias de lujo y entretenimiento a gran escala.

Un impulso para el turismo global

La entrada en operación del Legend of the Seas representa una mejora para el sector de cruceros, que apuesta por embarcaciones de gran porte para ampliar su capacidad y diversificar su oferta. Expertos señalan que este tipo de naves modifica la dinámica portuaria y exige nuevas políticas turísticas en los destinos de escala.

La gestión simultánea de miles de pasajeros plantea desafíos logísticos, pero también oportunidades para el desarrollo económico local en cada parada.

Así es viajar en un crucero de expedición por Galápagos: La Pinta Leer más

Con su tamaño, tecnología y propuesta de entretenimiento, el Legend of the Seas redefine lo que significa viajar por mar. Su operación en 2026 ampliará la oferta turística internacional y consolidará las experiencias integrales y sostenibles en altamar.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!